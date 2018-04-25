Глазьев назвал анахронизмом плавающий курс рубля

Свободное плавание курса рубля — это анахронизм, при этом режиме валютой манипулируют спекулянты, заявил журналистам советник президента России Сергей Глазьев

«Я считаю, что свободное плавание курса рубля — это анахронизм. Ни одна крупная страна не позволяет себе свободного плавания валюты, потому что при этом режиме валютой манипулируют спекулянты, из-за этого мы не можем стабилизировать рубль», — сказал он.

Глазьев добавил, что «спекулянты безнаказанно качают рубль вверх-вниз, наживаются на дестабилизации рынка, обесценении наших рублевых доходов и сбережений, получают сверхприбыли на этой дестабилизации и все это делает невозможным нормальный процесс планирования и поддержания инвестиционной активности».

По мнению Глазьева, «у нас достаточно валютных резервов, чтобы обеспечить стабильный курс рубля».