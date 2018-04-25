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Глазьев назвал анахронизмом плавающий курс рубля
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Глазьев назвал анахронизмом плавающий курс рубля 

Rambler News Service 24 минуты назад
Свободное плавание курса рубля — это анахронизм, при этом режиме валютой манипулируют спекулянты, заявил журналистам советник президента России Сергей Глазьев.
«Я считаю, что свободное плавание курса рубля — это анахронизм. Ни одна крупная страна не позволяет себе свободного плавания валюты, потому что при этом режиме валютой манипулируют спекулянты, из-за этого мы не можем стабилизировать рубль», — сказал он.
Глазьев добавил, что «спекулянты безнаказанно качают рубль вверх-вниз, наживаются на дестабилизации рынка, обесценении наших рублевых доходов и сбережений, получают сверхприбыли на этой дестабилизации и все это делает невозможным нормальный процесс планирования и поддержания инвестиционной активности».
По мнению Глазьева, «у нас достаточно валютных резервов, чтобы обеспечить стабильный курс рубля».
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