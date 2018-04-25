«Это более чем странное предложение. Сначала под руководством именно Алексея Кудрина регионы были лишены всех возможных источников доходов. В результате сейчас регионы-доноры отдают 70-80% своих доходов в федеральный центр, после чего им возвращается в виде дотаций лишь 1 рубль на 10-11 отданных. После кризиса 2008 года и падения региональных экономик эта ситуация привела к том, что совокупный госдолг регинов вырос в пять раз — до 2,3 трлн рублей, или 30% от всех доходов. Регионы вынуждены были занимать где угодно под какие угодно проценты лишь бы не останавливать исполнение своих социальных обязательств. Вся помощь федерального центра заключалась в том, чтобы заменить коммерческие кредиты на бюджетные. Сейчас тем регионам, которые не справляются с выплатами даже бюджетных кредитов их реструктуризируют. Эта политика вызывает массу вопросов. Получается что пока одни затягивали пояса, работали с госдолгом, другие набирали кредиты и теперь им все прощают. Но это хоть какая-то политика, учитывающая интересы регионов.
Предложение же Кудрина-Дерюгина это попытка жесткими административными мерами, не учитывая реальную ситуацию в субъектах федерации просто ограничить возможности региональных бюджетов по работе с госдолгом и дефицитом бюджетов. Такие меры и привели к росту госдолга, и приведут лишь к тому, что регионы продолжат резать все возможные программы, направленные на развитие, чтобы вписаться в предложенные правила. Это дорога к системному кризису в региональных экономиках.
Нужен другой подход. Необходимо оставлять больше средств в регионах, дать им возможность развиваться. Если регион понимает как покроет дефицит, пусть закладывает его. Если регион справляется с госдолгом, не нужны никакие ограничения дефицита. А вот если регион не может обслуживать долг, либо не может дать понятные источники финансирования дефицита, то есть довольно жесткие правила Минфина вплоть до введения внешнего финансового управления. Их просто нужно применять».