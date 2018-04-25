«Предложение Кудрина — попытка жесткими мерами ограничить возможности региональных бюджетов»

«Это более чем странное предложение. Сначала под руководством именно Алексея Кудрина регионы были лишены всех возможных источников доходов. В результате сейчас регионы-доноры отдают 70-80% своих доходов в федеральный центр, после чего им возвращается в виде дотаций лишь 1 рубль на 10-11 отданных. После кризиса 2008 года и падения региональных экономик эта ситуация привела к том, что совокупный госдолг регинов вырос в пять раз — до 2,3 трлн рублей, или 30% от всех доходов. Регионы вынуждены были занимать где угодно под какие угодно проценты лишь бы не останавливать исполнение своих социальных обязательств. Вся помощь федерального центра заключалась в том, чтобы заменить коммерческие кредиты на бюджетные. Сейчас тем регионам, которые не справляются с выплатами даже бюджетных кредитов их реструктуризируют. Эта политика вызывает массу вопросов. Получается что пока одни затягивали пояса, работали с госдолгом, другие набирали кредиты и теперь им все прощают. Но это хоть какая-то политика, учитывающая интересы регионов.

Предложение же Кудрина-Дерюгина это попытка жесткими административными мерами, не учитывая реальную ситуацию в субъектах федерации просто ограничить возможности региональных бюджетов по работе с госдолгом и дефицитом бюджетов. Такие меры и привели к росту госдолга, и приведут лишь к тому, что регионы продолжат резать все возможные программы, направленные на развитие, чтобы вписаться в предложенные правила. Это дорога к системному кризису в региональных экономиках.