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«Нафтогаз» опроверг возобновление закупок у «Газпрома»
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«Нафтогаз» опроверг возобновление закупок у «Газпрома» 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
НАК "Нафтогаз Украины" опровергает информацию СМИ о возобновлении закупок газа у российского "Газпрома", говорится в сообщении украинской компании.
В среду информагентство "Украинские новости" сообщило со ссылкой на источник, что 25 апреля "Нафтогаз" возобновил закупки газа у "Газпрома", и что газ заходит через станцию "Суджа", объем поставок составляет 21 миллион кубов.
"Нафтогаз" не получает газ от "Газпрома". "Нафтогаз" не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, которые поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты", — говорится в сообщении компании в Twitter.
Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.
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