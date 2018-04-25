«Нафтогаз» опроверг возобновление закупок у «Газпрома»

В среду информагентство "Украинские новости" сообщило со ссылкой на источник, что 25 апреля "Нафтогаз" возобновил закупки газа у "Газпрома", и что газ заходит через станцию "Суджа", объем поставок составляет 21 миллион кубов.

"Нафтогаз" не получает газ от "Газпрома". "Нафтогаз" не будет платить за какие-либо заказанные объемы газа, которые поставляются на неподконтрольные территории. Некий источник распространил ложную информацию на рынке. Пожалуйста, давайте использовать только подтвержденные факты", — говорится в сообщении компании в Twitter.

Нафтогаз не отримує газу від Газпрому. Нафтогаз не буде платити за будь-які не замовлені обсяги газу, які, можливо, постачаються на непідконтрольні території. Якесь джерело розповсюджую неправдиву інформацію на ринку. Будь ласка, давайте використовувати лише підтверджені факти. pic.twitter.com/o4PH5lW25d— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 25 апреля 2018 г.