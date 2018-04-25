Пушков высмеял заявления «Нафтогаза» 

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "Нафтогаз" напрасно угрожает России "масштабным конфликтом" из-за прекращения транзита газа на Украину, так как Киев "неизбежно проиграет".
Ранее коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом.
"Нафтогаз" напрасно грозит России "масштабным конфликтом" с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет", — написал Пушков в Twitter.
Нафтогаз напрасно грозит России "масштабным конфликтом" с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 апреля 2018 г.