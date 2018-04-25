Россия и Белоруссия: интеграция на фоне решаемых проблем, — Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

В 2017 году сотрудничество Белоруссии с членами Евразийского экономического союза активно развивалось. По данным Национального банка Республики Беларусь, экспорт товаров и услуг из Беларуси в страны ЕАЭС вырос за год на 20,1%, до $15,362 млрд Импорт товаров и услуг из стран ЕАЭС в Беларусь вырос на 27,8% до $20,968 млрд В частности, экспорт товаров прибавил 18,9%, импорт товаров — 27,9%, прирост экспорта услуг составил 28,2%, а их импорта — 25,9%.

В то же время в двусторонних и многосторонних отношениях в рамках ЕАЭС далеко не все безоблачно. Так, 24 апреля, выступая с посланием к парламенту и народу, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на наличие изъятий из соглашений по свободной торговле, касающихся, в первую очередь, энергоносителей, а также на различные торговые и неторговые барьеры. Имеется в виду использование таких механизмов, как санитарный, фитосанитарный контроль для ограничения доступа товаров на внутренний рынок, преследуя, по сути, протекционистские цели, создавая преференции национальным производителям, а иногда даже импортерам.

Очевидна и зависимость белорусского валютного рынка от происходящего на рынках стран-партнеров, и в первую очередь, в России . Так, не прошла незамеченной для Белоруссии недавняя волатильность на российском валютном рынке под воздействием новых санкций со стороны США . Учитывая существующий в Белоруссии режим валютной корзины (50% российский рубль, 30% доллар США, 20% евро), сильные колебания российского рубля к иностранным валютам автоматически приводят к аналогичным колебаниям валют к белорусскому рублю. В частности, резкое падение российского рубля 9-11 апреля привело к тому, что евро и доллар выросли к белорусскому рублю за эти дни примерно на 6%, а российский рубль, напротив, потерял к белорусскому около 5%. Впрочем, по мере того, как российская валюта отыграла часть потерь, доллар и евро по отношению к белорусскому рублю снизились с пиковых уровней, а российский рубль немного восстановился. В то же время белорусский рубль в целом, с точки зрения стоимости валютной корзины, на фоне этих событий даже немного укрепился (приблизительно на 1%), и сейчас даже немного крепче, чем в начале года.

В ближайшее время устойчивости белорусского рубля к валютной корзине ничего не угрожает, а колебания отдельных валют будут зависеть от динамики российского рубля к иностранным валютам. Судьба же российского рубля, в свою очередь, будет зависеть от новых сводок с санкционных фронтов.