ФАС проверит цены на авиабилеты в Крым 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена разобраться в ситуацией с завышенными ценами на авиабилеты в Крым, сообщили RNS в ведомстве.
«ФАС разбирается в этой ситуации», —— отметили в пресс-службе.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает необоснованно завышенными цены на авиабилеты в Крым и попросил ФАС помочь разобраться в ценообразовании.
«Перелет Москва — Сочи 8 тысяч рублей, Москва — Симферополь — 30 тысяч. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС) этом вопросе поддержки», — сказал он на расширенном совещании антимонопольной службы в Ялте, его слова приводит РИА «Новости».
Аксёнов также заявил о намерении лично звонить руководителям авиакомпаний, чтобы разобраться в ситуации.