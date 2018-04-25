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ФАС проверит цены на авиабилеты в Крым
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ФАС проверит цены на авиабилеты в Крым 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена разобраться в ситуацией с завышенными ценами на авиабилеты в Крым, сообщили RNS в ведомстве.
«ФАС разбирается в этой ситуации», —— отметили в пресс-службе.
Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает необоснованно завышенными цены на авиабилеты в Крым и попросил ФАС помочь разобраться в ценообразовании.
«Перелет Москва — Сочи 8 тысяч рублей, Москва — Симферополь — 30 тысяч. Какая конкуренция? Все в открытом доступе, абсолютно несправедливая позиция, буду просить (у ФАС) этом вопросе поддержки», — сказал он на расширенном совещании антимонопольной службы в Ялте, его слова приводит РИА «Новости».
Аксёнов также заявил о намерении лично звонить руководителям авиакомпаний, чтобы разобраться в ситуации.
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