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У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах
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У российских чиновников нашли миллиарды в офшорах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Росфинмониторинг постоянно проводит анализ публикаций офшорных досье, на основании которого уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней, а также депутатами и губернаторами, завил глава ведомства Юрий Чиханчин.
"Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье", — рассказал Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме "Конфликт интересов: право и этика".
"С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций коопераций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней. Результаты расследования направлены в правоохранительные органы", — добавил глава Росфинмониторинга.
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