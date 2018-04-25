Полтавченко: с помощью Путина Санкт-Петербург шагнул вперед, как никто другой

«С его помощью и при его непосредственном участии Петербург уже шагнул вперед, как никто другой в России . После 2000 года преодолена дистанция огромного размера, когда темпы преобразования городской среды опережали обычный ход времени. Из Петербурга, каким ему быть не должно, наш город в значительной мере превратился в Петербург», — приводит слова Полтавченко «Фонтанка»

Губернатор также отметил, что Северная столица в 2017 году заняла первое место рейтинга инновационных регионов России, а в экономику города удалось привлечь 658 миллиардов рублей.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее глава Ленобласти Александр Дрозденко выступил с отчетом о деятельности областного правительства за 2017 год. Он отметил, что объем государственного долга региона в прошлом году снизился до 3,9 млрд рублей.

Кроме того, Ленобласть оказалась чиста от коммерческих кредитов, показатели по «майским» указам главы государства были выполнены, а регион впервые достиг баланса роста экономики и улучшения уровня жизни жителей.