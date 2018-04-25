С первого мая ожидается повышение стоимости всего автомодельного ряда Lada

Как сообщил пресс-центр российского автогиганта АВТОВАЗ , второй месяц весны в России ознаменуется в том числе и поднятием расценок на всю автопродукцию линейки Lada.

Средний показатель роста составит около 2%. Представители российского автобренда называют данный процесс неизбежным и связывают его на прямую с колебанием отечественной валюты.

По оценкам автоэкспертов, средний рост цен составит 8-11000 рублей. К слову сказать, это уже не первое повышение стоимости популярной автомарки в этом году.

Первый раз скачок цен на 2-3% был отмечен в январе 2018 года.

В этот раз российский рубль хорошенько встряхнули апрельские санкции Соединенных Штатов и партнеров. Российская валюта серьезно так просела. Однако позже сумела восстановить несколько пунктов.

Сегодня наиболее популярные в РФ автомодели предлагаются: Lada Vesta за 569900 рублей, а Lada Granta за 399900 рублей.