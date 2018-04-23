10-летние US Treasuries: доходность в 3% снова в фокусе

Investing.com − Доходность американских гособлигаций продолжает расти. Доходность 10-летних US Treasuries сегодня поднималась до отметки 2,998%, что является максимумом с января 2014 года.

Если в феврале причиной повышения доходности был оптимизм по поводу глобального роста, то на этот раз это сырье, отметили в Weeden & Co. Рост цен на сырьевые товары до многолетних максимумов усилил давление на госдолг, особенно на длинные казначейские бумаги, пишут аналитики.

Повышению доходности способствовали также признаки улучшения отношений между США Китаем , отмечают эксперты. На выходных стало известно, что США и Китай возобновили переговоры об импортных пошлинах. Глава Минфина США Стивен Мнучин рассматривает возможность визита в Китай и с «осторожным оптимизмом» оценивает перспективы заключения соглашения. Китайская сторона позитивно оценила возможность такого визита.

Кроме того, в субботу КНДР официально приостановила ракетные испытания и объявила о планах закрыть ядерный полигон. Дональд Трамп назвал данный шаг «большим прогрессом», но позже отметил, что США и Северная Корея далеки от заключения соглашения и что «может, все получится, а может, нет, и только время покажет».

Динамика доходности казначейских облигаций США отражает настроения на рынке и позволяет оценивать аппетит к риску. В последний раз доходность облигаций была близка к рубежу в 3% в 2013 году. Тогда аппетит к риску резко возрос перед масштабным падением цен на нефть.

Аналитики и управляющие фондов считают, что, если уровень доходности бондов достигнет 3%, это может вызвать проблемы на фондовом рынке.

Рост доходности десятилетних гособлигаций США уже оказал давление на российские суверенные выпуски. Он также привел к укреплению курса доллара, который повысился до максимума более чем за семь недель против корзины других валют.