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Дворкович исключил влияние подготовки к ЧМ-2018 на инфляцию
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Дворкович исключил влияние подготовки к ЧМ-2018 на инфляцию 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что подготовка России к проведению Чемпионата мира по футболу не оказала ощутимого влияния на уровень инфляции. Об этом сообщает RNS.
"Никакого существенного эффекта (на инфляцию) это не принесет. Инвестиции, которые были сделаны, растянуты по времени и в общем объеме расходов страны это не такая уж значительная часть. Тем более, это продуктивные инвестиции, не создающее инфляционного давления на потребительские рынки", — сказал Дворкович.
Ранее российский посол в Аргентине Виктор Коронелли заявил в интервью "Газете.Ru", что болельщики и туристы привезут в Россию благодаря ЧМ-2018 до $2 млрд
Он также ответил на вопрос, будут ли болельщики пытаться расплачиваться криптовалютами за проживание в отелях.
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