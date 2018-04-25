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Назван срок окончания строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем
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Назван срок окончания строительства «Силы Сибири» до границы с Китаем 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Газопровод «Сила Сибири», проект которого предполагает поставку российского газа на Дальний Восток и в Азиатско-Тихоокеанский регион, достроят до конца этого года до границы с Китаем. Об этом зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов сообщил в интервью корпоративному журналу компании.
По его словам, на начало марта сварено 1859,6 километра газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1580,1 километра. Это около 73 процентов протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения (ресурсная база проекта) до границы с Китаем.
"До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", — пояснил Маркелов (цитата по ТАСС). Сеть компрессорных станций на всей линии поставок продолжат строить вплоть до 2022 года.
"Сила Сибири" является совместным проектом «Газпрома» и китайской CNPC. В 2014 году стороны подписали контракт на 30 лет, что стало отправной точкой активной фазы реализации проекта газопровода.
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