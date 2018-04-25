Минск рассказал о своем видении вопроса о поставках молока в Россию

Ирана, "Мы представили свое видение вопроса — сохранить белорусские поставки на российский рынок на уровне 2017 года. Нам говорят: не завозите белорусское молоко. А как вы ограничите тех, кто завозит продукцию из Турции Ирака ?" — задался вопросом Богданов.

Он пояснил, что механизма регулирования нет.

"Российская сторона предлагает варианты решения вопроса, и мы найдем тот, который не нарушит законодательство ЕАЭС и национальное законодательство и не привлечет внимания антимонопольных служб", — пообещал чиновник.

Белорусское ведомство продемонстрировало российским коллегам, что демпинга нет. В министерстве рассказали, что экспортные цены на молочную продукцию выше, чем на рынке Белоруссии, и это не подходит под определение демпинга.

"Российская сторона хочет понимать, как можно регулировать цену на сырое молоко наших производителей и цену на продукцию, которая попадает на полки магазинов в Российской Федерации с учетом тенденций ценообразования, которые есть в Беларуси. Мы с этим согласны и уже обмениваемся информацией", — сказали в ведомстве.

Эксперты из Белоруссии и России согласились о необходимости совершенствовать учет экспорта молочной продукции. Для этого будут привлекаться статистические органы обеих стран.

"Есть мнение, что поставщики из Беларуси и России должны быть основными поставщиками на нашем рынке (общем рынке Союзного государства — Sputnik), а уж если продукции не хватает, тогда есть смысл обращаться к третьим странам", — отметил Богданов.

Москва и Минск уже несколько лет ведут споры из-за поставок сельскохозяйственной продукции, в том числе молока. Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля.

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