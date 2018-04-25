«Газпром» рассказал о ходе строительства «Силы Сибири»

"Газпром" до конца 2018 года планирует завершить строительство газопровода "Сила Сибири" до границы с Китаем , сообщил заместитель председателя правления российского газового холдинга Виталий Маркелов в интервью журналу "Газпром".

"На 1 марта 2018 года сварено 1 тыс. 859,6 км газопровода, уложено в траншею и засыпано более 1 тыс. 580,1 км, что составляет около 73% протяженности газопровода на участке от Чаяндинского месторождения до границы с КНР. До конца нынешнего года планируется в полном объеме завершить строительство газопровода на данном участке. На 2019 год запланировано только устранение технологических разрывов после проведения испытаний", — сказал он.

Общая протяженность линейной части магистрального газопровода на полное развитие составляет около 4,5 тыс. км с девятью компрессорными станциями мощностью более 1200 МВт.

Маркелов отметил, что на первом этапе к концу 2019 года будет построен участок магистрального газопровода от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения до границы с КНР протяженностью 2 тыс. 156,1 км и компрессорная станция Зейская мощностью 128 МВт. Строительство семи компрессорных станций мощностью 481 МВт продолжится до 2022 года. На втором этапе Якутский центр газодобычи будет соединен с Иркутским центром газодобычи (803,5 км, одна компрессорная станция мощностью 48 МВт). На третьем этапе будут расширены газотранспортные мощности на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска (1 тыс. 491,45 км, 577 МВт).

Замглавы "Газпрома" добавил, что в конце 2017 года началось строительство компрессорной станции Зейская, являющейся одним из уникальных объектов сооружаемой газотранспортной системы. Ее ввод в 2019 году позволит обеспечить заданные параметры товарного газа при первых поставках в Китай, а в дальнейшем поддерживать технологический процесс по переработке газа на Амурском ГПЗ.