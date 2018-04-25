Зачем США спасают промышленность России

Ситуация вокруг « Русского алюминия Олега Дерипаски , которая еще буквально несколькими днями назад преподносилась, по меньшей мере, как крах отечественной промышленности, принимает все более неожиданный оборот.

Да здравствует национализация

Как заявил во вторник глава Минмпромторга России Денис Мантуров , крупнейший в России производитель алюминия «Русал», оказавшийся в довольно тяжелой ситуации, может быть временно национализирован. По словам министра, пакет акций компании (48,13%), которым владеет миллиардер Олег Дерипаска, может перейти государству. По предварительным подсчетам, из-за санкций Минфина США доля миллиардера за несколько дней упала в цене с 5,5 млрд долларов до 3,5 млрд

Сделка, по словам главы Минпромторга, может быть профинансирована за счет одного из госбанков. «Такое не исключается, но каких-то предметных обсуждений пока на этот счет не было», — отметил Мантуров.

Национализация «Русала» видится едва ли не единственной возможностью спасения компании, так как возможности ее нынешних владельцев во главе с Олегом Дерипаской основательно подорваны. Тем временем, по данным различных источников в самом «Русале», у предприятия практически не остается денег для выплаты зарплат сотрудникам, и если ситуация не изменится, через месяц-другой там начнутся массовые увольнения.

Так что же происходит вокруг «Русала», почему вместо помощи Дерипаске звучат предложения о национализации, и что все это может означать?

Волшебник из машины

На самом деле, на 180 градусов ситуация вокруг «Русала» развернулась еще поздно вечером в понедельник (днем по вашингтонскому времени). Как заявило в понедельник американское Управление по контролю за иностранными активами ведомства (OFAC), ответственное за экономические санкции в отношении российских компаний, Минфин США выразил готовность смягчить условия санкций против «Русала». Более того, OFAC не исключил и возможности их полной отмены.

В подтверждение своих благих намерений OFAC изменила условия уже введенных санкций. Так, согласно новой генеральной лицензии № 14, сроки проведения и завершения сделок с «Русалом» для американских юридических лиц были продлены на полгода. И если, первоначально в соответствии с решением американского Минфина , все договоренности с «Русалом» американским компаниям требовалось разорвать до 5 июня, то теперь этот срок оказался перенесенным почти на полгода — до 23 октября.

Самым же интересным в предложении OFAC является то, что санкции в отношении «Русала», по их словам, могут быть сняты вообще. Правда, при соблюдении «маленького» условия, состоящего в том, что Олег Дерипаска должен будет лишиться контроля над компанией или добровольно отказаться от нее.

Как заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин , выступивший в неожиданной для себя роли «волшебника из машины», правительство США не ставит своей целью бить по простым работникам алюминиевой империи Дерипаски, полностью зависимым от своего работодателя.

Надо сказать, что заявления этого «волшебника» показались многим более чем убедительными — акции «Русала» на всех торговых площадках рванули вверх, равно как и курс российского рубля.

Родина слышит, Родина знает

На том, зачем Минфину США понадобилось устраивать весь этот аттракцион мы поговорим чуть позже, пока же нелишне посмотреть на реакцию на происходящее на родине «Русала» и Дерипаски.

О возможности национализации «Русала» эксперты заговорили сразу после введения санкций, но никто не мог и подумать, что этот вариант вмиг может оказаться едва ли не главным. Еще совсем недавно пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал не доверять предложению из Вашингтона, назвав его «чисто гипотетическим», но судя по тому, что через несколько часов за этим последовало заявление Мантурова, можно предположить, что расстояние от гипотезы до решения может оказаться совсем небольшим.

Как бы кто не относился к предложению американского Минфина, совершенно очевидно, что его уже рассматривают в качестве спасительной соломинки. Причем не только для «Русала», но и всей российской промышленности.

Ритуальная жертва

В том, что в России готовы пойти на принесение в жертву Олега Дерипаски, нет ни каких сомнений. Сам владелец «Русала» в своем нынешнем состоянии не способен вывести компанию из пике. На это у обремененного долгами бизнесмена банально нет денег, вместо этого он имеет лишь «токсичный» имидж, отгоняющий от него потенциальных партнеров.

Решение с национализацией становится, в данном случае, настоящей палочкой-выручалочкой: государство забирает у Дерипаски контроль над «Русалом» за сравнительно небольшие деньги, выполняя тем самым условие американского Минфина. Минфин США рапортует о победе добра над злом, рассказывает американцам о том, как он предотвратил рост цен на «крылатый металл», и снимает санкции с российского алюминиевого гиганта. Не в накладе остается и сам Дерипаска, избавленный от неминуемого банкротства и разорения. «Токсичный» статус и закрытые дороги в США — не самая страшная плата за столь чудесное спасение.

По некоторым данным, национализация «Русала» может быть осуществлена на деньги одного из государственных банков.

«Подбить бабки»

На данный момент, озвученный выше сценарий разрешения санкционного кризиса вокруг «Русала» и не только его, кажется более чем правдоподобным. Поиск взаимного компромисса всегда продуктивней тупого «быкования», к которому США и РФ скатились сразу после объявления о санкциях американского Минфина. Так или иначе, у сторон появляется пока еще достаточно призрачная надежда не наломать еще больше дров. Судя по переносу обсуждения в Думе законопроекта по контрсанкциям, это поняли и в России, позиции которой несравнимо хуже, по сравнению с американскими.

В заключении, попытаемся ответить на наиболее острые вопросы и сделать предварительные выводы из происходящего.

Самый первый и главный вопрос — зачем? Зачем Минфин США столь кардинально изменил позицию и фактически открыл России запасной выход из мышеловки?

Первый и пожалуй единственный ответ связан с тем, что в Вашингтоне наконец-то вспомнили о калькуляторе и подсчитали, во что обойдется стране скачек мировых цен на алюминий, а также возможный бунт европейских партнеров, имеющих свои виды на отношения с Россией. Очевидно, предполагаемый ущерб превысил сомнительные выгоды от разрушения российской алюминиевой (и не только) промышленности.

Нельзя исключать и того, что после объявления санкций Минфина США, российская и американская стороны наконец-то начали какие-то, пусть пока предварительные или даже тайные переговоры.

О каких позитивных результатах можно будет говорить, если все, сделанные здесь предположения окажутся правильными?

«Русал» продолжит функционировать, сможет поставлять алюминий в США (как минимум, до 23 октября, но, возможно, и вообще сохранит за собой долю американского рынка, хотя и в меньших размерах) и в другие страны, в краткосрочном плане даже получит сверхприбыль из-за слабого рубля и высоких цен на метал.



Если до 23 октября Олег Дерипаска перестанет быть контролирующим акционером в компании, Минфин США рассмотрит вопрос о снятии санкций с «Русала», т. е. высока вероятность, что и после 23 октября с компанией ничего плохого не случится.



История с апрельскими санкциями будет иметь ограниченное влияние на экономику РФ, спада ВВП во втором квартале, что представлялось высоковероятным сценарием, удастся избежать.



«Русал» продолжит обслуживать евробонды, технического дефолта по ним, скорее всего, не будет.



И самое важное — смягчение позиций США по «Русалу» делает крайне маловероятным расширение SDN-листа (черного списка) в отношении российских компаний.



Как это ни парадоксально, но вся история с апрельскими санкциями может оказаться краткосрочным шоком, который очень скоро забудется; главным риском в этой истории виделась возможная жёсткая реакция российских властей, усиление антизападной риторики, движение в сторону дальнейшего изоляционизма и иранского варианта; теперь же вероятность таких катастрофических сценариев приближается к нулю.



История с «Русалом» может оказать крайне позитивное влияние на дальнейшую траекторию развития России, заставив власти сконцентрироваться на экономических вопросах, сократив внешнеполитическую активность. Наиболее четко их сформулировал директор департамента аналитики «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов

Возможен ли такой исход, что был озвучен выше аналитиком? Пока еще да. Россия находится на критическом политико-экономическом рубеже — экономика пребывает в кризисе, финансовые и технологические ресурсы истощаются, а внешнеполитическая ситуация заведена в тупик. С другой стороны, именно сейчас начинается новый президентский срок главы государства, предполагающий любые концептуальные изменения во власти и системе управления страной и экономикой. Это открывает перед страной пусть и небольшое, но окно возможностей, все еще позволяющее «запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда». Удастся ли России им воспользоваться, или нет, станет понятно уже достаточно скоро.