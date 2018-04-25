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Рост доходностей американских гособлигаций не позволил инвесторам забыть об осторожности, — Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС
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Рост доходностей американских гособлигаций не позволил инвесторам забыть об осторожности, — Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Котировки Brent вернулись к уровню $74 за барр. в свете роста запасов американских энергоресурсов в США (API), увеличения объемов добычи нефти в США до уровня свыше 10.54 млн барр. в сутки и достижения договоренности Дональда Трампа и Эммануэля Макрона о возможности сохранения иранской ядерной сделки. Успех французского президента в отстаивании своей позиции по Ирану указывает на возможность аналогичного прогресса в вопросе смягчения санкций против России.
Снижение в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 -1.34%, DJIA -1.74%, NASDAQ -1.70%), Азия (Hang Seng -0.35%, Shanghai +0.22%, Nikkei +0.40%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.18%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $73.89 за барр. — ниже открытия.
Вчера рост российского рынка был вызван надеждами на то, что санкционная война с Западом, возможно, прошла свой апогей, учитывая продление срока завершения контрактов американских покупателей с UC Rusal, а также разъяснения, что вторичные санкции против неамериканских компаний, ведущих бизнес с российским производителем алюминия, вводиться не будут, и давление со стороны партнеров (ЕС). Динамика нефтяных цен, которые несколько раз пробивали вверх уровень $75 за барр., способствовала восстановлению интереса к рисковым активам. Тем не менее рост доходностей американских гособлигаций не позволил инвесторам забыть об осторожности.
Рынок двигался в пределах 110 б.п. от пика до минимума торговой сессии. Объемы в индексе МосБиржи оказались существенно ниже недавних уровней (объемы RDX остаются пониженными; вопросы, связанные с Euroclear, также не добавляют уверенности в отношении безопасности владения активами зарубежными инвесторами). Доходность 10-летних UST достигла 3% впервые с 2014 г. — психологический уровень, который рынки считают негативным для рисковых активов. Динамика американских казначейских бумаг служит напоминанием о растущем монетарном давлении на зарубежных рынках.
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