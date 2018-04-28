Ещё
Границы хабаровской ТОР расширили для оловорудных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Границы хабаровской ТОР расширили для оловорудных проектов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о включении в границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае еще 20 участков для проектов оловорудных предприятий. Документ опубликован на сайте кабмина.
"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", — говорится в справке к постановлению.
Объем частных инвестиций в проекты составит более 9,5 миллиарда рублей, будет создано более 950 рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 7,4 миллиарда рублей.
ТОР «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением правительства РФ 25 июня 2015 года.
РИА Новости: последние новости
За 17 лет из России незаконно вывезли $430,7 миллиарда сообщил сенатор Трамп заявил, что хочет поладить с Россией Путин рассказал о возможном регулировании производства
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост412
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»205
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт68
США раскрыли участь попавших в РФ «Томагавков»110
Майские пенсии доставят по особому графику144
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение