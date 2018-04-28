Границы хабаровской ТОР расширили для оловорудных проектов

"В целях реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации горнодобывающих оловорудных предприятий с необходимой инфраструктурой подписанным постановлением в границы ТОР «Комсомольск» дополнительно включены 20 земельных участков, расположенных на территории Солнечного и Верхнебуреинского муниципальных районов Хабаровского края", — говорится в справке к постановлению.

Объем частных инвестиций в проекты составит более 9,5 миллиарда рублей, будет создано более 950 рабочих мест, совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 7,4 миллиарда рублей.

ТОР «Комсомольск» создана в соответствии с постановлением правительства РФ 25 июня 2015 года.