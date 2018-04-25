В Казани повысились цены на вторичное жилье

С начала года в Казани выросла стоимость квартир на вторичном рынке. Жилье подорожало на 3,5%, то есть за 1 кв. метр придется заплатить до 70 100 рублей вместо 68 000 рублей. Рост цен связан с запуском новой станции метро «Дубравная».

Повышение стоимости на квартиры на вторичном рынке, возможно, формальное. На самом деле цена сделки может быть ниже, пишет «Коммерсантъ».

Средняя цена по стране за первый квартал увеличилась на 500 рублей за 1 кв. метр, то есть 53 100 рублей, вместо 52 600 рублей.

Недавно редакция e-Kazan.ru сравнивала стоимости квадратного метра в разных районах Казани. Дешевле всего оказалось жилье рядом со станциями метро «Авиастроительная» и «Северный вокзал». Дороже — рядом с «Кремлевской», «Площадью Тукая» и «Суконной слободой».

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