Сегодняшнее решение ЦБ не окажет существенного влияния на курс рубля, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Американские биржевые площадки в четверг завершили торговую сессию ростом на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций ниже трех процентной отметки.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 1,04% закрывшись на отметке 2666,94 пунктов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,99%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,64%. Доходность 10-летних казначейских Облигаций снизилась на три базисных пункта до 2,99%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,86%, закрывшись на отметке $74,74.

Продолжающиеся спекуляции на тему выхода США из иранской сделки и близость экспирации фьючерсных контрактов Brent на бирже The ICE Futures Europe, которая пройдет 30 апреля, поддерживают цену «черного золота» вблизи годовых максимумов.

Тем временем эксперты компании Oxford Economics предупреждают, что высокие цены на нефть могут создать угрозу росту мировой экономике и при цене $85 мировой ВВП может потерять порядка 0,6% в течении двух лет.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $74 и $72,80, основная расположена на уровне $71. Сопротивлением по-прежнему выступает $75,50.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2286,02 п., прибавив 1,44%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2255 п. при проходе которой поступит сигнал на продажу. Сопротивления расположены на 2300 и 2325 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 114000 п. и основной 112000 п. при закреплении под которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Сопротивления расположены на уровне 116000 п. и 118000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,72, снизившись на 0,56% по отношению к доллару США.