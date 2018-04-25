Рубль продолжает жить своей жизнью в отрыве от нефти и мировой рыночной конъюнктуры, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,34%, закрывшись на отметке 2634,56 пунктов, промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,74%, NASDAQ упал на 1,70%.

Несмотря на неплохие результаты компаний, публикующиеся на фоне продолжающегося сезона отчетов, достижение доходности 10-летних казначейских облигаций США уровня в 3% спровоцировало распродажу заокеанских индексов.

После установления годового максимума нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 1,53%, закрывшись на отметке $73,88 на фоне ослабления спекуляций по поводу рисков выхода США из иранской сделки и опубликованных еженедельных данных от API, которые показали рост запасов сырой нефти на один миллион баррелей.

Основной причиной роста нефтяных цен, несмотря на то что американские производители сланцевой нефти увеличивают свою долю на рынке «черного золота», по-прежнему является соглашение по сокращению добычи странами ОПЕК+, постепенно способствующее стабилизации баланса мирового рынка энергоносителей. Помимо этого в последние несколько лет на фоне низкой стоимости нефти резко снизились инвестиции в отрасль, что в перспективе создает угрозу дефицита предложения и служит дополнительным драйвером для роста нефтяных цен.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,80 и основной $71. Сопротивление расположено на $75,50.

Сегодня рынки будут ждать статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2253,77 п., прибавив 0.12%. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2240 п. и основная на 2220п. Сопротивления расположены на 2270 и 2090 пунктов.

На данном этапе локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 113250п. и основной 112000 п. Сопротивления расположены на уровне 114500 п. и 116000 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 61,62, укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США.

К сожалению крепкий рубль и до его резкого снижения не был интересен в экономическом смысле и его придерживали бюджетным правилом, которое по сути выполняет функцию валютного регулирования.

Безусловно, доминирующим фактором слабости национальной валюты в последнее время, является недружественная политика США и Евросоюза , без которой на фоне максимальных за последние три года котировок нефти рубль вполне мог бы находиться в районе 40-60 по отношению к американскому доллару. Тем не менее, при ослаблении санкционного давления со стороны заокеанских партнеров и на фоне высоких котировок нефти рубль вполне может вернуться в диапазон 56-60 рублей за доллар.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре рубль-доллар по-прежнему выступают отметка 62, при закреплении над которой российская валюта может снова потерять от рубля до пятидесяти копеек. Поддержка расположена на уровне 60.