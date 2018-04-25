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Названы страны ЕС с самым большим госдолгом
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Названы страны ЕС с самым большим госдолгом 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Статистическая служба Евросоюза опубликовала данные по странам-членам ЕС с самым большим государственным долгом.
Отмечается, что самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).
При этом наилучшие показатели зафиксированы у Эстонии (9%), Люксембурга (23%), Болгарии (25,4%), Чехии (34,6%) и Румынии (35%).
Уточняется, что, по данным на четвёртый квартал 2017 года, средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце года составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году этот показатель был на уровне 83,3%.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что давление внешнего долга является главной проблемой украинской экономики.
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