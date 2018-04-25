Дефицит растет: Куда исчезли пенсии россиян

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Дефицит бюджета ПФР резко увеличится 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
В 2018 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России вырастет почти в 2,5 раза. Соответствующие поправки в бюджет фонда внесло Министерство труда.
Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в нынешнем году дефицит бюджета ПФР, то есть превышение его расходов над доходами, составит не 106,6 миллиарда рублей, как предполагалось ранее, а 256,8 миллиарда — в 2,4 раза больше.
Бюджетный дефицит вырастет за счет снижения прогнозируемых доходов на 66,7 миллиарда и увеличения расходов на 83,5 миллиарда.
В самом Пенсионном фонде РБК сообщили, что причиной этого является рост расходов по выплате страховых пенсий, а также сокращение размера трансферта из федерального бюджета. Так, бюджет будет изменен в том числе из-за перераспределения денег на софинансирование социальных программ в регионах и выплат ветеранам ко Дню победы.
Накануне «Ведомости» сообщили, что деньги на будущие пенсии заканчиваются у российских негосударственных пенсионных фондов. По информации издания, способствует этому продление до 2020 года моратория на пенсионные накопления, а также «новый вызов» для рынка — санация Центральным банком крупных частных кредитных организаций, одной из «опор» бизнес-модели которых были именно пенсионные фонды.
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