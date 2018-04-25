Дефицит растет: Куда исчезли пенсии россиян

Дефицит бюджета ПФР резко увеличится

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в нынешнем году дефицит бюджета ПФР, то есть превышение его расходов над доходами, составит не 106,6 миллиарда рублей, как предполагалось ранее, а 256,8 миллиарда — в 2,4 раза больше.

Бюджетный дефицит вырастет за счет снижения прогнозируемых доходов на 66,7 миллиарда и увеличения расходов на 83,5 миллиарда.

В самом Пенсионном фонде РБК сообщили, что причиной этого является рост расходов по выплате страховых пенсий, а также сокращение размера трансферта из федерального бюджета. Так, бюджет будет изменен в том числе из-за перераспределения денег на софинансирование социальных программ в регионах и выплат ветеранам ко Дню победы.