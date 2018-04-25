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Дефицит бюджета ПФР резко увеличится
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Дефицит бюджета ПФР резко увеличится 

Прайм 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) в текущем году будет пересмотрен: сейчас в законе о бюджете фонда заложены 106,6 млрд рублей, эта сумма вырастет до 256,8 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на разработанные Минтрудом поправки к бюджету ПФР.
Отмечается, что прогнозируемые доходы фонда снизятся на 66,7 млрд рублей, а статья расходов — наоборот — вырастет на 83,5 млрд рублей.
Как пояснили изданию в пресс-службе ПФР, рост дефицита по сравнению с первоначальными показателями прогноза в основном связан с уменьшением трансферта из федерального бюджета, а также с увеличением расходов по выплате страховых пенсий.
Как следует из поправок в бюджете, расходы на пенсионное обеспечение и соцвыплаты вырастут на 171,4 млрд рублей, а объем трансферта из бюджета — сократится на 68,3 млрд рублей.
"В настоящий момент в бюджет готовятся изменения, например в связи с перераспределением средств на софинансирование социальных программ субъектов РФ, выплатами ветеранам ко Дню победы и по некоторым другим направлениям", — пояснили в ПФР.
"Покрытие дефицита по распределительной части бюджета ПФР (когда пенсии пожилым финансируются страховыми взносами работающих граждан), который оценивается в 150,3 млрд рублей, будет обеспечено переходящими средствами бюджета ПФР, сообщили в фонде. Согласно поправкам, переходящие остатки средств бюджета в 2018 году увеличатся с 0,5 млрд до до 150,8 млрд рублей", — пишет РБК.
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