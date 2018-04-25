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В России улучшилось качество хлеба
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В России улучшилось качество хлеба 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор исследовал более 21 тысячи проб хлеба в первом квартале 2018 года, сообщается на сайте ведомства, где также отмечается улучшение качества хлебобулочных изделий за последние 5 лет.
"По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась. В I квартале 2018 года было исследовано более 21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1% проб, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) — 0,8% проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) — менее 2%.
Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись, в том числе наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и другие, уточняется в сообщении.
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