В России улучшилось качество хлеба

Роспотребнадзор исследовал более 21 тысячи проб хлеба в первом квартале 2018 года, сообщается на сайте ведомства, где также отмечается улучшение качества хлебобулочных изделий за последние 5 лет.

"По результатам исследований за последние 5 лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась. В I квартале 2018 года было исследовано более 21 тысячи проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, по содержанию химических загрязнителей нормам не соответствовал 0,1% проб, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое) — 0,8% проб, по микробиологическим показателям (содержание плесени, дрожжей, патогенных микроорганизмов и другое) — менее 2%.

Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись, в том числе наличие "картофельной болезни" хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и другие, уточняется в сообщении.