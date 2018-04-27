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Рынок нефти во власти «быков». Сколько может стоить баррель?, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Рынок нефти во власти «быков». Сколько может стоить баррель?, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
Рынок нефти остается неподалеку от максимумов месяца и сохраняет позиции в «боковом» коридоре $73-$75 за баррель Brent в ожидании новой возможности подняться выше. Утром в пятницу, 27 апреля, бочка североморского сорта торгуется по $73,70 и слегка проседает, но отчетливо видно, что покупатели так просто не сдадутся.
На площадке сейчас много катализаторов для движения, причем силы распределились примерно поровну для «быков» и «медведей». Покупатели опираются на новостной поток из Ирана и Венесуэлы, продавцы — на валютный фактор и статистику по запасам энергоносителей. Так, на рынке до сих пор анализируют заявления США по ядерной иранской программе, до 12 мая администрация Дональда Трампа должна определиться с дальнейшими шагами в работе по данному направлению. Неопределенность вокруг ядерных соглашений будет работать на нефтяных «быков» до того момента, пока вопрос не разрешится дипломатическим способом. Иран не самый крупный игрок на нефтяном рынке Ближнего Востока, но один из самых вспыльчивых и трудно прогнозируемых в поведении.
Что касается валютного фактора, то здесь ничего не меняется принципиальным образом уже неделю. Индекс доллара повышается, что для нефтяных котировок должно быть сигналом к снижению, но этого не происходит.
Среднесрочный растущий канал в нефти, таким образом, остается в силе, что позволяет рассчитывать на движение барреля Brent в сторону верхней границы коридора $75. Техническая картина не исключает вероятности скачка цены в область $76,50-$77, но выше сырьевой рынок пока не пойдет — и так слишком дорогой.
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