В России снизилось иностранное кредитование

Иностранное кредитование России снизилось в конце 2017 года

Зарубежное кредитование резидентов РФ , в частности, бизнес-структур, банков, граждан страны и государства в целом, за четвертый квартал 2017 года вновь показало падение после непродолжительного роста, пишет РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов.

Как поясняет издание, в конце 2017 года ситуация с новыми антироссийскими санкциями достигала пика неопределенности. В это же время нерезиденты сокращали свои вложения в РФ для того, чтобы не сообщать о них в отчетностях.

Итак, объем долговых требований зарубежных банков к резидентам РФ в октябре-декабре 2017 года сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом того же года. Главное снижение в указанный период пришлось на падение кредитов иностранных банков российским резидентам, а также на отток из страны депозитов, привлеченных от нерезидентов.

Именно эти факторы обеспечили снижение трансграничного кредитования страны на $8,08 млрд

"Данные о снижении объема депозитов могут быть обманчивы, потому что у нас как депозиты проходят также евробонды. Это связано с тем, что евробонды выпускаются через компании специального назначения, зарегистрированные в Люксембурге, на Кипре и так далее", — пояснил старший директор Fitch Александр Данилов.

Ранее трансграничное кредитование росло: с начала 2017 года в течение первых трех кварталов прибавка составила $2 млрд, $3,76 млрд и $2,6 млрд соответственно.