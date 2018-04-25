Ещё
В России снизилось иностранное кредитование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранное кредитование России снизилось в конце 2017 года 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зарубежное кредитование резидентов РФ, в частности, бизнес-структур, банков, граждан страны и государства в целом, за четвертый квартал 2017 года вновь показало падение после непродолжительного роста, пишет РБК со ссылкой на данные Банка международных расчетов.
Как поясняет издание, в конце 2017 года ситуация с новыми антироссийскими санкциями достигала пика неопределенности. В это же время нерезиденты сокращали свои вложения в РФ для того, чтобы не сообщать о них в отчетностях.
Итак, объем долговых требований зарубежных банков к резидентам РФ в октябре-декабре 2017 года сократился на $8,05 млрд по сравнению с третьим кварталом того же года. Главное снижение в указанный период пришлось на падение кредитов иностранных банков российским резидентам, а также на отток из страны депозитов, привлеченных от нерезидентов.
Именно эти факторы обеспечили снижение трансграничного кредитования страны на $8,08 млрд
"Данные о снижении объема депозитов могут быть обманчивы, потому что у нас как депозиты проходят также евробонды. Это связано с тем, что евробонды выпускаются через компании специального назначения, зарегистрированные в Люксембурге, на Кипре и так далее", — пояснил старший директор Fitch Александр Данилов.
Ранее трансграничное кредитование росло: с начала 2017 года в течение первых трех кварталов прибавка составила $2 млрд, $3,76 млрд и $2,6 млрд соответственно.
Прайм: последние новости
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 30,1 млрд руб Сенаторы США потребовали у банков информацию о фигурантах "кремлевского доклада" "Газпром" построит и "Северный поток-3", если ЕС заявит такую потребность
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне упустили свой исторический шанс182
Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков»34
Садальский раскрыл тайну Галкина
Кремль сменит формат инаугурации300
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы25
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
00:08
Садальский раскрыл тайну Галкина
Шоу-бизнес
03:04
Джигарханян пошел на отчаянный шаг
Шоу-бизнес
01:14
Куда революция заведет Армению
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение