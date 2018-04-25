Определены курсы доллара и евро к майским праздникам

— В последнее время рубль набрал потенциал укрепления, но реализация этого потенциала остается под вопросом.

Главным фундаментальным фактором укрепления рубля является рост цен на нефть, причины которого никак нельзя назвать кратковременными.

Желание президента США изменить условия ядерной сделки с Ираном будет давить на рынок нефти, способствуя подъему котировок и ослабнет только после отказа Трампа от этого изменения. Буровая активность на сланцевых месторождениях в Америке, как оказалось, ограниченна из-за загруженности нефтепроводов и терминалов, и не может привести к росту добычи — нефть просто некуда девать. Общая напряженность на Ближнем Востоке также будет поддерживать нефтяные котировки.

Налоговый период, который проходит на этой неделе, традиционно способствует укреплению рубля. По опросам агентства Reuters , налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составляет в этом месяце 375-450 миллиарда рублей. Предложение долларов на Московской бирже , соответствующее такому объему рублей за неделю, может способствовать укреплению нацвалюты на 1,5-2 процента. Но сейчас активность экспортеров понижена, вероятно потому, что они продали валюту на позапрошлой неделе, когда курс подскочил до 65 рублей за доллар.

Главными факторами ослабления рубля являются риски внешнеполитической напряженности и санкции. Помним, как угроза столкновения на поле сирийского конфликта с непредсказуемыми последствиями обрушила рубль, вырвав его из проторгованного месяцами диапазона 56,0-58,50 рубля за доллар до 65 рублей. Что касается санкций, то в последнее время даже их ожидание способствует ослаблению рубля. Покупка валюты Минфином мало влияет на курс рубля, и то, только в отсутствие других факторов.

После скачка до 65 рублей к доллару, рубль на прошлой неделе сформировал узкий коридор — 60,50 — 62,35 рублей. В паре евро-рубль диапазон оказался уже — 75,0 — 76,50 и с тенденцией к понижению. Это связано с укреплением доллара на мировом валютном рынке и снижением в паре евро-доллар c 1,24 до 1,22.

Трамп отказался от введения новых антироссийских санкций, и внешнеполитическая напряженность тоже ослабла. Кое-какие страхи ушли совсем.

Например, ясно что не будет санкций в отношении российского суверенного долга — это может принести убытки держателям долга, среди которых много западных компаний и фондов. Не будет Россия отключена и от системы SWIFT — организация четко выразила свою позицию. Пришлось отложить введение санкционных мер в отношении "Русала" до октября, с возможной их отменой, из-за проблем на глобальном рынке алюминия.

Как всегда, спокойствие и стабилизация действуют на рубль укрепляюще. На сегодняшних торгах небольшое укрепление рубля будет проходить в диапазоне 61,20 — 61,80 рубля за доллар. В паре евро-рубль ожидаем уровни 75,0 — 75,30.

При спокойном новостном фоне до конца недели пара доллар-рубль не выйдет за границы сформированного диапазона и будет торговаться в пределах 61,0 — 62,0. Пара евро-рубль может немного снизить уровни до 74,20 — 75,30, то есть рубль немного укрепится к евро.