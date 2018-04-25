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Власти США требуют от банков информацию о счетах россиян
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Власти США требуют от банков информацию о счетах россиян 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские сенаторы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус направили крупнейшим международным банкам письма, в которых потребовали раскрыть информацию о связях с россиянами из «кремлевского списка».
Письма направлены как американским, так и европейским банкам: Bank of America, JPMorgan Chase, Citibank, Barclays, Deutsche Bank, UBS и Credit Suisse.
Сенаторы хотят «тщательно изучить тех», с кем банки «ведут свой бизнес», а также «усилить давление» как на банки, так и на россиян, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Американские законодатели требуют, чтобы им предоставили информацию о проверках счетов, если таковые проводились, россиян за последние пять лет.
В случае отказа банков предоставить данные сенаторы грозят начать правительственное расследование.
Напомним, «кремлевский список» (или «кремлевский доклад»), в котором оказались 114 крупных чиновников и глав госкомпаний России и 96 предпринимателей, минфин США представил американскому Конгрессу в ночь 30 января.
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