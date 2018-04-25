У банков США требуют данные о счетах россиян

Американские сенаторы Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус направили крупнейшим международным банкам письма, в которых потребовали раскрыть информацию о связях с россиянами из «кремлевского списка».

Сенаторы хотят «тщательно изучить тех», с кем банки «ведут свой бизнес», а также «усилить давление» как на банки, так и на россиян, передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Американские законодатели требуют, чтобы им предоставили информацию о проверках счетов, если таковые проводились, россиян за последние пять лет.

В случае отказа банков предоставить данные сенаторы грозят начать правительственное расследование.