В 2018 году ожидается резкий рост зарплат бюджетников

Аналитики прогнозируют резкий рост зарплат работников бюджетной сферы до конца 2018 года. Предполагается, что их величина вырастет, в среднем, на 13-15 процентов и превысит прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом пишет РИА Новости

Планируемое увеличение зарплат Центробанк объясняет повышением МРОТ до уровня прожиточного минимума. Таким образом, после повышения с 1 мая минимальной зарплаты до 11 тысяч рублей оплата труда бюджетников, по прогнозам экспертов, вырастет на 1,5-2,9 процента.

Ожидается также рост зарплат и работников ряда внебюджетных отраслей: нефтепереработки, сферах химического производства и полиграфической деятельности, производстве автотранспортных средств. Здесь прогнозируемый рост зарплат эксперты объясняют кадровым дефицитом и конкуренцией среди предприятий за высококвалифицированных специалистов..