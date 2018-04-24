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В 2018 году ожидается резкий рост зарплат бюджетников
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В 2018 году ожидается резкий рост зарплат бюджетников 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
Аналитики прогнозируют резкий рост зарплат работников бюджетной сферы до конца 2018 года. Предполагается, что их величина вырастет, в среднем, на 13-15 процентов и превысит прогнозируемую инфляцию в три с половиной раза. Об этом пишет РИА Новости.
Планируемое увеличение зарплат Центробанк объясняет повышением МРОТ до уровня прожиточного минимума. Таким образом, после повышения с 1 мая минимальной зарплаты до 11 тысяч рублей оплата труда бюджетников, по прогнозам экспертов, вырастет на 1,5-2,9 процента.
Ожидается также рост зарплат и работников ряда внебюджетных отраслей: нефтепереработки, сферах химического производства и полиграфической деятельности, производстве автотранспортных средств. Здесь прогнозируемый рост зарплат эксперты объясняют кадровым дефицитом и конкуренцией среди предприятий за высококвалифицированных специалистов..
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