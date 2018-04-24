В Башкирии выросли цены на бензин

В ночь на 25 апреля на заправках республики подорожало топливо. Цены изменились сразу на все его виды. Стоимость бензина и дизеля выросла на 30 копеек. АИ-92 теперь обойдется в 37,90 рубля, АИ-92 «Атум» в 38,50, цена АИ-95 «Атум» — 40,60 рубля, дизельного топлива — 40,90.

Предыдущее повышение было меньше месяца назад. 7 апреля на 30 копеек подорожал АИ-92 и АИ-92 «Атум». Дизельное топливо тогда прибавило всего 20 копеек в цене.

По прогнозам экспертов, это повышение не последнее.

— Государство увеличивает стоимость акцизов на топливо в два этапа: с 1 января и с 1 июля. Это прямое воздействие на оптовиков, которые, в свою очередь, повышают цены, — рассказывает Андрей Костин . — Розничные продавцы топлива в этом случае заложники ситуации.

Согласно отчетам Башстата, за последний год топливо подорожало на семь процентов. Самые ощутимые скачки цен пришлись на конец прошлого года..