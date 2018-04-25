Россия прощает и платит

Россия в прошлом году оказала помощь развивающимся странам в размере $1,2 млрд, рассказали в МИДе . Также Москва активно прощает долги дружественным странам. По словам экспертов, чаще всего такая помощь — это «инвестиции во внешнюю политику». Однако не все они удачные. Кредит Украине на $3 млрд, выданный в 2013 году, Россия никак не может вернуть.

Россия в прошлом году потратила на помощь другим странам более миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Александр Панкин

«Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил $1,2 млрд Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, — это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал чиновник.

Замминистра пояснил, что речь идет и о помощи со стороны государства, и о программах российских компаний.

В этой статистике не только помощь развивающимся странам, но и взносы в международные организации, одно участие в ООН нам обходится примерно в $80 млн, а есть еще ЕАЭС ВТО и другие, поясняет Алексей Антонов , аналитик «Алор Брокер».

«Поскольку политика всегда приоритетнее экономики, а внешняя политика — особенно, то помощь развивающимся странам всегда будет, и нужно понимать, что эта помощь обычно безвозмездная, так как их экономики настолько слабые, что не в состоянии обслуживать задолженность», — считает он.

Помощь развивающимся странам не единственное благородное начинание России. Москва также часто прощает долги дружественным странам. Так, в прошлом году Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Регулярно Россия прощает долги своим ближайшим соседям. В январе этого года, например, был прощен долг Киргизии в общей сумме $488,9 млн, из которых Бишкек выплатил в общей сложности только $55,1 млн В результате такого списания объем всего государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора госуправления к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%. Также Россия, например, простила долги Монголии на $11,1 млрд

Регулярно пользуется добротой Кремля (в обмен на некоторую лояльность) президент Белоруссии Александр Лукашенко . Хотя долги Белоруссии Россия не прощает, однако активно выдает новые кредиты, которыми та расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу Белоруссии кредита на $700 миллионов.

В официальном документе говорилось, что кредит будет выдан «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Также традиционно любит помогать Россия латиноамериканским странам. Кроме Кубы , такой щедростью активно пользуется Венесуэла . Сумма консолидированного долга Венесуэлы перед РФ составляет $3,15 млрд, а новый согласованный график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть минимален.

Долги латиноамериканской стране, находящейся на грани «гуманитарной катастрофы», Москва, правда, не простила, а только реструктуризировала, но, по словам аналитиков, шансы получить обратно выделенные Венесуэле средства минимальны.

Как разъяснил ранее в интервью «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак , отвечая на вопрос о том, почему Россия так часто прощает долги, а сама вынуждена выплачивать свои обязательства с процентами, «в каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться».

«Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика», — заявил заместитель руководителя главного финансового ведомства страны.

Реструктуризацию и списание долгов можно рассматривать как инвестиции во внешнюю политику, в упрощение работы наших дипломатических служб за рубежом, говорит Алексей Антонов. Это те затраты, без которых невозможно построить хорошие отношения с некоторыми партнерами, которые в условиях санкций очень важны для нас, добавляет он.

Впрочем, не все российские инвестиции идут во благо внешней политики. Так, до сих пор не поставлена точка в деле о долге Украины перед Россией.

В 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин подписали договор о предоставлении Украине кредита на сумму $15 млрд путем размещения украинских ценных бумаг. При этом был предоставлен только первый транш в объеме $3 млрд под 5%. Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав средства Резервного фонда. После смены власти в Киеве отказались платить по кредиту, назвав его «взяткой Януковичу».

Россия выиграла дело в Высоком суде Лондона по возврату долга, но Украина подала апелляцию. В ближайшее время суд должен рассмотреть ее. Украина уже дважды обращалась в Высокий суд Лондона с просьбой об отсрочке проведения слушаний. Один раз РФ пошла на встречу, второй — нет, сообщил на днях Сергей Сторчак.

Эксперты уверены в окончательной победе России в этом споре. Речь идет скорее о том, когда долг будет погашен и при каких обстоятельствах, говорит Александр Базыкин , управляющий партнер компании HEADS Consulting.

«Оптимальный сценарий для двух сторон предполагает, что основная сумм долга и доначисленная в результате просрочки неустойка будут погашены украинской стороной добровольно, но ход переговоров указывает на то, что это не будет сделано в обозримом будущем», — рассуждает эксперт.

На этот случай есть второй сценарий — кредитор может обратиться в суд с целью принудить должника к исполнению решения суда и погашению долга. Теоретически это может быть сделано, в том числе путем введения обеспечительных мер (ареста) в отношении имущества должника. Это, впрочем, дорогой и долгий вариант для России, резюмирует Базыкин.