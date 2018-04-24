КАИР, 24 апр /ПРАЙМ/. Евросоюз поддерживает планы Египта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), заявил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на встрече с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в канцелярии президента АРЕ.
Встреча прошла во вторник в резиденции руководителя Египта. По словам спикера канцелярии, в ходе беседы еврокомиссар заявил, что «Египет благодаря недавним открытиям газового месторождения стал притягательным рынком для инвестиций в сфере нефти и газа».
"Он (Каньете — ред.) заявил, что это (открытие месторождения) способствует становлению Египта как центрального энергетического хаба, и подтвердил поддержку ЕС планов Египта по экспорту сжиженного газа в свете заинтересованности Евросоюза в диверсификации источников энергии", — отметил официальный представитель канцелярии.
В 2018 году Египет приступил к промышленной добыче «голубого топлива» на открытом недавно месторождении Зохр в Средиземном море. Это месторождение призвано превратить Египет в ближайшие годы из импортера в экспортера природного газа.
В феврале этого года министр нефти Египта Тарек аль-Мула заявил о том, что Египет и Кипр подписали предварительное соглашение о прокладке газопровода по дну Средиземного моря.
Зохр — крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 миллиардов кубометров. Месторождение было открыто в 2015 году.
Еврокомиссия стремится расширять источники получения Евросоюзом энергии, в том числе источники импорта газа. Тем самым ЕС хочет сократить свою зависимость от основного поставщика «голубого топлива» — России.