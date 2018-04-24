Мировой экономике угрожает валютный кризис?

Москва , 24 апреля — «Вести. Экономика» Доллар США, евро, японская иена или британский фунт: после финансового и экономического кризиса 2008/2009 г. ряд комментаторов нарисовали довольно мрачную картину их будущего: высокая инфляция, гиперинфляция, даже крах.

Однако этого не произошло. Вместо этого, фиатные деньги, кажется, все еще пользуются большим спросом. Например, в США баланс фиатных денег по отношению к доходам находится на рекордно высоком уровне.

Почему? Рыночные манипуляции центробанков предотвратили дефолты по кредитам: политики резко снизили процентные ставки и ввели новые денежные средства в банковскую систему. Оглядываясь назад, понятно, почему эти операции препятствовали краху долговой пирамиды: 2008/2009 гг. оказался периодом «кредитного кризиса».

Инвесторы опасались, что государства, банки, потребители и компании не смогут позволить себе дальнейшее обслуживание долга — в то же время, инвесторы не боялись, что инфляция снизит покупательную способность их валют, о чем говорит снижение инфляционных ожиданий в кризисный период.

Центробанки, без сомнения, могут справиться со сценарием дефолта по кредитам. Как монопольные производители денег, центробанки могут предоставлять финансово больным заемщикам любую сумму, необходимую для того, чтобы поддерживать их на плаву. Фактически, простой уверенности со стороны центробанков в том, чтобы провести bail-out финансовой системы, если необходимо, достаточно, чтобы успокоить финансовые рынки и заставить банки рефинансировать погашение задолженности и даже продлить новый кредит. Дешевое и легкое финансирование со стороны центробанков заставило кредиторов и заемщиков вернуться обратно на кредитный рынок. Долговой загул может продолжаться.

Беспрецедентные рыночные интервенции властей не только не привели к краху долговой пирамиды, но и возобновили экономический подъем, что, однако, значительно увеличило долговую нагрузку мировой экономики. С конца 2007 года до третьего квартала 2017 года мировой долг вырос почти на 35 п.п. до 245% от мирового ВВП. Особенно интересно, что рост задолженности за последние десятилетия произошел на фоне сниженных затрат по займам.

Приближение срока погашения долга, а также новый долг финансировались по очень низким процентным ставкам. В результате можно предположить, что экономическая активность будет зависеть от продолжения экспансионистской денежно-кредитной политики центробанков более чем когда-либо. Если процентные ставки остаются искусственно низкими, у мирового бума есть хорошие шансы на продолжение. Однако, если процентные ставки вырастут и достигнут слишком высокого уровня, бум перейдет в спад. На этом фоне очевидна денежно-кредитная политика, которую требуют правительства, банки, крупные и малые компании, профсоюзы, рабочие, акционеры и вкладчики: «Продолжайте, несмотря ни на что».

Как только в экономической активности появится некое колебание, из-за повышения процентных ставок центробанков или политических интервенций в отрицательном ключе («торговые войны», например), можно предположить, что центробанки вернутся к «экспансионисткой» политике более низких процентных ставок, большего кредитования и создания денег. Понятно, к чему все это приведет. Людвиг фон Мизес кратко отметил: «По мнению общественности, рост инфляции и увеличение кредитоспособности являются единственными средствами против зла, которое приводит к инфляции и кредитной экспансии».

Эффект искусственно пониженных процентных ставок нанесет большой экономический ущерб. Он препятствует сбережениям, увеличивает потребление и поощряет инвестиции — вид инвестиций, которые были бы невозможны, если бы не снижение процентных ставок. Искусственно сниженные затраты по займам увеличивают долговое бремя потребителей, фирм и правительств.

Результатом является искажение структуры производства и рынка занятости в экономике. Чтобы сохранить бум и предотвратить спад, центробанки снижают процентные ставки, следя за тем, чтобы кредит и денежная масса продолжили рост. Хотя подобная денежно-кредитная политика может иногда мешать кредитным кризисам, она может в конечном итоге привести к «валютному кризису». Инвесторы опасаются, что при валютном кризисе покупательная способность их денег снизится.

Валютный кризис стал бы серьезной угрозой для денежной системы, возможно, даже превысив драму кредитного кризиса. Это связано с тем, что центробанкам придется рассеять беспокойство по поводу инфляции среди людей, ужесточив денежно-кредитную политику, чтобы все увидели: рост процентных ставок и преобладание роста кредитования и денежной массы. Это, конечно же, нанесло бы огромный удар по финансово перегретым экономикам.

Однако не следует преждевременно делать вывод о том, что следующая суматоха обязательно обернется валютным кризисом. Мы можем стать свидетелем еще одного кредитного кризиса. Кто знает? Решающий фактор — это спрос людей на деньги: до тех пор, пока спрос на фиатную валюту будет идти наравне с ростом предложения, центробанка все будет сходить с рук. Ибо в этом случае любое увеличение предложения фиатной валюты будет охотно поддерживаться людьми, в то время как инфляция цен на товары и активы остается под контролем.

Но действительно ли сохраняется спрос на деньги? Как упоминалось ранее, в США денежные резервы по отношению к ВВП находятся на рекордном уровне. В то же время значительно выросли цены на акции и жилье. Это говорит о том, что потребители и фирмы не просто оставляли свои увеличенные денежные запасы бездействующими, но обменяли их на приобретение активов. Поскольку деньги предлагаются в отношении акций и недвижимости, цены на эти товары растут, снижая покупательную способность денег — процесс, который не отражается в официальной статистике потребительских цен.

Финансовые кризисы 2000/2001 и 2008/2009 годов привели к усилению инфляционной денежно-кредитной политики. Об этом говорит продолжающееся расширение количества денег за счет расширения кредита по сравнению с объемом производства, обусловленное низкими процентными ставками. Симптомами этой стратегии являются рост потребительских цен и цен на активы, таких как цены на акции и жилье.

Несомненно, было бы ошибочным принимать широко распространенную идею о том, что инфляция цен не является проблемой или что нынешняя денежно-кредитная политика не приведет к инфляции. Правда в том, что инфляция сохраняется. Как долго продлится инфляционная политика?

Вот что отвечает Мизес: «Вероятно, пока люди убеждены, что правительство рано или поздно прекратит печатать деньги и тем самым прекратит снижать стоимость каждой единицы денег. Когда люди перестают верить в это, когда они понимают, что правительство продолжит реализовывать свою стратегию и дальше, без признаков остановки, они начинают понимать, что завтра цены будут выше, чем сегодня. Затем они начинают покупать по любой цене, что приводит к росту цен до таких высот, которые заканчиваются крахом денежной системы».

Однако инфляция — это политика, создаваемая человеком, и ее можно остановить в любое время. К сожалению, пока мало кто поддерживает идею прекращения раздувания экономики — от академических кругов, политиков и широкой общественности. При таком условии можно ожидать, что центробанки продолжат беззастенчиво реализовывать свою стратегию и дальше, пока возможности инфляции не будут исчерпаны полностью. Однако учитывая, что инфляция цен может сохраняться довольно долгое время, риск валютного кризиса растет с каждым днем.

Опасения, что это может быть валютный кризис, который в конечном итоге приведет систему к краху фиатных денег, не преувеличение.