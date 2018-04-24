Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,27%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, технологий и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,27%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb), которые подорожали на 3,5 п. (1,21%), закрывшись на отметке в 288,6. Котировки Oersted A/S (CO:ORSTED) выросли на 3,30 п. (0,85%), завершив торги на уровне 392,00. Бумаги Danske Bank (CO:DANSKE) выросли в цене на 1,1 п. (0,49%), закрывшись на отметке 225,7.

Лидерами падения стали акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS), цена которых упала на 7,7 п. (1,87%), завершив сессию на отметке 405,0. Акции Genmab (CO:GEN) поднялись на 17,0 п. (1,36%), закрывшись на уровне 1.236,5, а Novozymes A/S B (CO:NZYMb) снизились в цене на 3,0 п. (0,96%) и завершили торги на отметке 309,2.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (65) превысило количество закрывшихся в плюсе (54), а котировки 23 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $68,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне выросли на 0,28%, или 0,21, до $74,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,71%, или 9,40, до отметки $1.333,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,16% до 6,0906, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4484.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 90,59.