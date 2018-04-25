Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 1,16%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, ПО и компьютерных услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 1,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции H Lundbeck (CO:LUN), которые подорожали на 3,3 п. (0,96%), закрывшись на отметке в 348,5. Котировки Carlsberg B (CO:CARLb) выросли на 3,2 п. (0,47%), завершив торги на уровне 686,4. Бумаги Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) выросли в цене на 1,9 п. (0,47%), закрывшись на отметке 406,9.

Лидерами падения стали акции Novozymes A/S B (CO:NZYMb), цена которых упала на 11,6 п. (3,75%), завершив сессию на отметке 297,6. Акции Danske Bank (CO:DANSKE) поднялись на 6,9 п. (3,06%), закрывшись на уровне 218,8, а Nordea Bank (CO:NDA) снизились в цене на 1,48 п. (2,32%) и завершили торги на отметке 62,32.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в плюсе (31), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Danske Bank (CO:DANSKE) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,06%, 6,9 п., и завершили торги на отметке 218,8.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,10%, или 0,07, достигнув отметки $67,77 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,38%, или 0,28, до $73,58 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подешевели на 0,70%, или 9,30, до отметки $1.323,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,43% до 6,1152, а котировки EUR/DKK повысились на 0,04%, достигнув отметки 7,4514.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 90,93.