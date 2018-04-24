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Фонд развития промышленности Подмосковья запускает новую программу финансирования
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Фонд развития промышленности Подмосковья запускает новую программу финансирования 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Фонд развития промышленности Московской области запускает новую программу финансирования «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инновация региона.
Программа будет направлена на поддержку подмосковных производителей, реализующих проекты по модернизации или созданию новых предприятий в таких отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности как производство молочной продукции, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, переработка и консервирование фруктов и овощей, переработка и консервирование мяса и мясной продукции. Фонд поддержит проекты, направленные на технологическое развитие и импортозамещение.
«Сумма займа по новой программе составляет от 20 до 100 миллионов рублей, срок — до 5 лет по ставке 5% годовых. Финансирование Фонда составляет до 50% от бюджета проекта и общий бюджет проекта должен быть не менее 40 миллионов рублей. Займ предоставляется на разработку нового продукта, технологии или технико-экономического обоснования, на инжиниринговые услуги, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной собственности и приобретение в собственность промышленного оборудования», — рассказал об условиях предоставления займа зампред правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
Дополнительную информацию по условиям новой программы Фонда развития промышленности Московской области можно получить по телефону +7 (495) 136-99-09 или на сайте: www.frpmo.ru.
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