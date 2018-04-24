В грядущем указе Путина может таиться сигнал Западу

«Разве агрессивность согласуется со снижением военных расходов?»

Сразу после очередной инаугурации Владимира Путина обещано подписание указа о росте государственных расходов на здравоохранение, образование и на инфраструктуру. Одни говорят, что речь идет о дополнительных 10 трлн рублей, другие называют 8 трлн. Выступивший с официальным комментарием пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , подтвердив, что указ практически готов, дал понять, что в цифрах, появившихся в СМИ, явный перебор. В любом случае, если речь идет о триллионах рублей, можно утверждать, что указ многое меняет в нашей экономической политике.

До сих пор рост социальных расходов хотя и происходил (особенно когда это позволяла нефтяная конъюнктура), но никогда приоритетом не был. Майские указы 2012 года — шаг в том же направлении, но в них речь шла прежде всего о зарплатах бюджетников, а не о росте расходов на образование и здравоохранение.

Принято считать, что у нас проводился либеральный курс экономической политики и едва ли с человеческим лицом. Действительно, социальная дифференциация достигла стыдных для государства, по Конституции называющего себя социальным, масштабов. Но на деле трудно назвать либеральной политику, приводившую к росту госвмешательства в экономику.

Теперь, во всяком случае, человеческое лицо на экономическом курсе должно проступить отчетливее. А как с либерализмом при всей условности ярлыков? Идейным вдохновителем нового указа следует признать Алексея Кудрина . Именно стратегия экономического развития России на 2018–2024 годы, подготовленная в возглавляемом им ЦСР, называет приоритетные направления роста госрасходов: на образование — с 3,5% до 4,4% ВВП, на здравоохранение — с 3,1% до 4,0%, на инфраструктуру — с 2,5% до 3,0%. Сам Кудрин недавно повторил, что рост расходов на образование должен составить 750 млрд рублей за шесть лет.

Но с новым указом сложнее. Он готовится по мотивам предвыборного Послания Путина. А в Послании был один аккорд, который сейчас как-то не звучит. Президент поставил задачу нарастить в полтора раза ВВП на душу населения. Рост экономики — главный источник средств для роста госрасходов, в том числе и на здравоохранение с образованием, и на инфраструктуру. Но, чтобы этой цели достичь, как подсчитал Кудрин, необходимо обеспечить годовые темпы роста экономики в 6%, то есть на китайском уровне. Пока таких темпов ничто не предвещает, молчат о них и имеющиеся прогнозы.

Получается замкнутый круг: резкий рост социальных госрасходов должен ускорить рост экономики, но и для роста соцрасходов нужен экономический рост, а его-то пока и нет. Видимо, поэтому реализация готовящегося указа переносится на вторую половину президентского шестилетнего срока. Это фактическое признание, что пока средств на его выполнение нет. Появятся ли они потом — вопрос.

Поиск денег — главное в подготовке и тем более в реализации указа. Если до 2020 года экономика требующийся темп роста не продемонстрирует, остается четыре источника: нефтяные доходы, расширение заимствований, сокращение других расходов и рост налогов. Нефть пока не подводит. Настолько, что уже появились оценки, по которым федеральный бюджет 2018 года останется профицитным. Нефтяной источник можно углубить, если изменить бюджетное правило.

Можно пойти на расширение внутреннего и внешнего долга. С внешним долгом, однако, возможны затруднения, если последует расширение санкций.

По просачивающейся в публичную сферу информации, обсуждается прежде всего усиление налогов и маневр с госрасходами. Решается вопрос возвращения налога с продаж в размере 4%. Этот налог пополнит региональные бюджеты, отсюда следует, что значительная часть расходов на здравоохранение и образование будет переложена на них. Проще было бы поднять ставку НДС. Его администрирование уже отработано, а с налогом с продаж надо будет начинать все сначала. Возможно, рост НДС последует, когда дело дойдет до обмена выросшей ставки НДС на снижение социальных платежей с фонда заработной платы. Хотя многие намекают, что этот маневр пока откладывается.

Одно из самых интересных мест в информации, утекающей из властных коридоров, состоит в том, что среди источников средств расширения расходов на развитие человеческого капитала и новые инфраструктурные объекты называется сокращение других статей госрасходов, включая военные. Это уже не только экономика.

В 2017 году военные расходы России уже сокращались, этот процесс продолжается в текущем году, и если он продлится в ближайшие шесть лет, то это принципиально важный сигнал, который Россия подает миру. Ответ Москвы на накаленную геополитическую обстановку в том, что она снижением своего военного бюджета на деле призывает эту обстановку изменить. Западный стереотип — агрессивность политики России. Но разве агрессивность согласуется со снижением военных расходов?

Этот курс Москвы, если он будет подтвержден указом, должен всячески популяризироваться. Это одна из тех задач МИДа , от решения которых он, похоже, отвык.

ОТКУДА ВОЗЬМУТ ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ МАЙСКИЕ УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА

✔ Повышение НДФЛ с 13 до 15% при введении необлагаемого дохода для тех, у кого зарплата находится на уровне прожиточного минимума, принесет 600 млрд рублей в год.

✔ От повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает не менее 5–7 млрд рублей в год, государство может получить 400–500 млрд рублей.

✔ Введение 4-процентного налога с продаж (косвенного налога, который уплачивает потребитель с каждой единицы проданного товара) принесет до 1 трлн дополнительных рублей.

✔ Отмена льгот по НДС, которые сейчас действуют для некоторых категорий товаров — лекарств, книг, учебников, — может дать бюджету 550–600 млрд рублей. В этом случае будет упразднена льготная ставка в 10% и доведена до общего уровня в 18%.

✔ Налоговый маневр в нефтяной отрасли, подразумевающий отмену экспортных пошлин на нефть и перенос нагрузки на внутренний налог — на добычу полезных ископаемых (НДПИ), добавит 1–1,5 трлн рублей.