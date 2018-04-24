Банк России ужесточит регулирование потребительских кредитов

Ужесточение регулирования необеспеченных потребкредитов распространится на ссуды, выданные после 1 мая. Регулятор пересматривает шкалу повышенных коэффициентов риска по таким кредитам. Сейчас они варьируются в диапазоне от 1,1 до 6,0, применяются при полной стоимости кредита (ПСК) свыше 20 процентов (чем выше ставка, тем больше коэффициент) и учитываются при расчете достаточности капитала банка (Н1).

Из указания ЦБ следует, что нижняя граница опускается до 15 процентов (и, соответственно, диапазона всех групп шкалы коэффициентов на пять процентных пунктов), чтобы сохранить прежний уровень регулятивных требований в условиях смягчения денежно-кредитной политики. Аналогично (с 25 до 20 процентов) Банк России сдвигал нижнюю границу год назад, в результате доля выдач кредитов с высокой ПСК (30-35 процентов) сократилась с 25 до 10 процентов.

В середине апреля зампред Банка России Василий Поздышев заявлял, что регулятор обеспокоен высокими темпами роста необеспеченного потребкредитования. «Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить, здесь мы аккуратно, осторожно подходим к регулированию этого сегмента», — говорил он. По словам Поздышева, общий объем кредитования физлиц по итогам первого квартала 2018 года вырос на 3,3 процента. При этом доля просроченных кредитов физлиц с начала года снизилась с 6,9 до 6,7 процента, рассказывал Поздышев.

В пояснительной записке к проекту указания ЦБ о пересмотре шкалы коэффициентов риска говорилось, что к 1 февраля 2018 года темпы прироста годовой ссудной задолженности составляли 12,6 процента. В ноябре, декабре и январе среднемесячные темпы прироста были на уровне 19 процентов. ЦБ также ссылался на итоги опроса розничных банков, из которых следовало, что в 2018 году темпы роста ссудной задолженности продолжат расти. «В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне, особенно в части необеспеченного кредитования», — отмечалось в пояснительной записке.

Многие банки активно развернули программы необеспеченного кредитования физлиц

ЦБ также указывал на снижение ключевой ставки и рыночных процентных ставок на фоне нарастания структурного профицита ликвидности и замедления инфляции. «В условиях более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика. Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований», — подчеркивали в Банке России.

За последний год заметно снизилась как стоимость банковского фондирования (в значительной степени определяемая ключевой ставкой ЦБ), так и ставки по всем кредитным продуктам, говорит старший аналитик группы банковских рейтингов АКРА Михаил Доронкин. «В связи с чем сегодня необеспеченные потребительские кредиты по ставке выше 15 процентов уже могут рассматриваться как несущие более высокий риск с точки зрения кредитного качества заемщика. Повышение коэффициентов как раз и призвано отразить данные изменения в уровне рисков, потребовав от банков отвлекать больше капитала для выдачи дорогих потребкредитов», — отмечает он.

По словам Доронкина, меры ЦБ действительно стоит считать превентивными, они не отражают реализацию каких бы то ни было системных рисков. «По мере снижения ставок спрос населения на потребкредиты за последний год существенно возрос, а многие банки активно развернули программы необеспеченного потребкредитования на фоне стагнации корпоративного кредитования. И высокие темпы роста потребительского кредитования весь 2017 год отражают восстановление сегмента после спада в 2015-2016 годах», — говорит аналитик. Сохранение тенденции будет означать нарастание кредитных рисков: число качественных заемщиков крайне ограничено, доходы населения продолжают стагнировать, а геополитические риски для экономики за последний месяц заметно выросли, перечисляет Доронкин. Отдельные банки на фоне сжимающейся маржи готовы выходить в более доходные, но одновременно и более рискованные сегменты потребкредитования, добавляет он.

Меры ЦБ позволят снизить количество высокорисковых кредитов, которые ранее выдавались по повышенным ставкам, и переориентирует банки на работу с качественными заемщиками, с имеющейся базой клиентов, снова возрастет роль вторичных продаж, считает вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон . «Банки начнут активнее внедрять основы системы risk-based pricing (ставку по кредиту в них окончательно определяет надежность заемщика. — „РГ“), в рамках которой проверенные клиенты, которые ответственно подходят к платежам, получают шанс получить более выгодные условия по кредитам — пониженные ставки и большие суммы», — говорит Тутон.

По словам одного из собеседников «РГ» на банковском рынке, меры ЦБ затронут в первую очередь банки, сконцентрированные на потребкредитовании. Многим придется перестроить весь подход к работе с заемщиками и отчасти поменять кредитную политику, поскольку нововведение неизбежно приведет к изменению ставок, считает он.