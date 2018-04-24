Медикаменты останутся доступными

Эксперты предрекают рост цен на лекарства. Прогноз основан на данных Минпромторга . В то же время в правительстве РФ заверяют, что все граждане будут обеспечены медикаментами.

Аналитики отмечают, что производители лекарств увеличили отпускные цены на семь процентов. Когда эти препараты поступят в розничную продажу, их стоимость для потребителей вырастет на те же семь процентов.

В правительстве РФ, в свою очередь, гарантируют, что рост цен на лекарства исключен. По словам вице-премьера Ольги Голодец, ослабление курса рубля не скажется на исполнении социальных обязательств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия. В обязательном порядке все граждане будут обеспечены лекарствами. Когда мы говорим о лечении онкологических заболеваний, всем пациентам должны быть в полном объеме предоставлены лекарства — это заложено в территориальной программе государственных гарантий. Нужно требовать, чтобы проводился полный курс лечения каждому человеку.