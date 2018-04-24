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Медикаменты останутся доступными
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Медикаменты останутся доступными 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты предрекают рост цен на лекарства. Прогноз основан на данных Минпромторга. В то же время в правительстве РФ заверяют, что все граждане будут обеспечены медикаментами.
Аналитики отмечают, что производители лекарств увеличили отпускные цены на семь процентов. Когда эти препараты поступят в розничную продажу, их стоимость для потребителей вырастет на те же семь процентов.
В правительстве РФ, в свою очередь, гарантируют, что рост цен на лекарства исключен. По словам вице-премьера Ольги Голодец, ослабление курса рубля не скажется на исполнении социальных обязательств.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ольга Голодец, вице-премьер РФ:
— Для населения роста цен на лекарства не произойдет, мы приложим к этому все возможные усилия. В обязательном порядке все граждане будут обеспечены лекарствами. Когда мы говорим о лечении онкологических заболеваний, всем пациентам должны быть в полном объеме предоставлены лекарства — это заложено в территориальной программе государственных гарантий. Нужно требовать, чтобы проводился полный курс лечения каждому человеку.
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