Нельзя забывать, что большинство наших сограждан хранят сбережения в американской валюте. Российское правительство 25 лет усиленно демонстрировало, что рубль нестабилен, поэтому отмена обращения доллара в России была бы безумным решением. Не вижу в этом никаких положительных сторон. Это значило бы начало войны государства против своего народа. Делать нужно другое.
Экономика должна расти, а для этого ее необходимо стимулировать, тогда и население будет постепенно уходить от использования долларов. Люди держат деньги в валюте, потому что тому способствует экономическая стагнация — застой в отечественном производстве и торговле. А в случае экономического роста народ начал бы вкладывать деньги в какие-то растущие, перспективные проекты. Тогда удастся безболезненно уменьшить запасы наличной валюты у населения, а затем начать переводить долларовые расчеты в рубли. При благоприятных условиях растущая денежная масса станет поглощаться экономикой, и рубль будет становиться стабильным.
Нефть, газ сегодня котируются в долларах. Нужно не бояться в приказном порядке перевести российские компании, занимающиеся их добычей, переработкой и продажей, на операции в нашей национальной валюте. Принцип должен быть такой — не трогайте миллионы простых людей, они ни в чем не виноваты. Это крупные компании должны менять свою политику. А у нас наоборот. К солидным компаниям боятся подойти, зато простой народ в полной мере чувствует свою беззащитность и первым всегда оказывается под ударом.
Если сейчас отменить доллар, российским гражданам придется закрыть все долларовые счета и перевести сбережения в рубли, евро или другие доступные валюты. Это приведет к появлению черного рынка американской валюты, потому что от ее использования никуда пока деться не получится. Люди ездят за границу, в том числе в страны, применяющие его в качестве расчетной единицы. Купить доллар в России официально станет крайне трудно, факт необходимости придется еще доказать. А курс на черном рынке станет выше официального в несколько раз. За любые валютные операции людям будут грозить реальный тюремный срок и крупные штрафы.
Некоторые бывшие советские республики вводили частичные или полные ограничения на валютные операции, и ничего хорошего из этого никогда не получалось. Сейчас не то время, чтобы принимать в России такие решительные меры. Остается надеяться, что никто всерьез рассматривать такой вариант не станет.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Рубль может стать мировой валютой
Колонка экономиста Андрея Паршева
Американский доллар удобен до определенного момента. В связи с финансовыми проблемами США, ростом их государственного долга и безудержной эмиссией национальной валюты мы уже сейчас можем наблюдать, как происходит сдвиг в сторону использования евро и юаня. И этот процесс будет продолжаться (далее…).