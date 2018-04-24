Отказ от доллара — полное безумие

Нельзя забывать, что большинство наших сограждан хранят сбережения в американской валюте. Российское правительство 25 лет усиленно демонстрировало, что рубль нестабилен, поэтому отмена обращения доллара в России была бы безумным решением. Не вижу в этом никаких положительных сторон. Это значило бы начало войны государства против своего народа. Делать нужно другое.

Экономика должна расти, а для этого ее необходимо стимулировать, тогда и население будет постепенно уходить от использования долларов. Люди держат деньги в валюте, потому что тому способствует экономическая стагнация — застой в отечественном производстве и торговле. А в случае экономического роста народ начал бы вкладывать деньги в какие-то растущие, перспективные проекты. Тогда удастся безболезненно уменьшить запасы наличной валюты у населения, а затем начать переводить долларовые расчеты в рубли. При благоприятных условиях растущая денежная масса станет поглощаться экономикой, и рубль будет становиться стабильным.

Нефть, газ сегодня котируются в долларах. Нужно не бояться в приказном порядке перевести российские компании, занимающиеся их добычей, переработкой и продажей, на операции в нашей национальной валюте. Принцип должен быть такой — не трогайте миллионы простых людей, они ни в чем не виноваты. Это крупные компании должны менять свою политику. А у нас наоборот. К солидным компаниям боятся подойти, зато простой народ в полной мере чувствует свою беззащитность и первым всегда оказывается под ударом.

Если сейчас отменить доллар, российским гражданам придется закрыть все долларовые счета и перевести сбережения в рубли, евро или другие доступные валюты. Это приведет к появлению черного рынка американской валюты, потому что от ее использования никуда пока деться не получится. Люди ездят за границу, в том числе в страны, применяющие его в качестве расчетной единицы. Купить доллар в России официально станет крайне трудно, факт необходимости придется еще доказать. А курс на черном рынке станет выше официального в несколько раз. За любые валютные операции людям будут грозить реальный тюремный срок и крупные штрафы.

Некоторые бывшие советские республики вводили частичные или полные ограничения на валютные операции, и ничего хорошего из этого никогда не получалось. Сейчас не то время, чтобы принимать в России такие решительные меры. Остается надеяться, что никто всерьез рассматривать такой вариант не станет.

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