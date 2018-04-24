Госдолг еврозоны сократился до 86,7% ВВП в IV квартале 2017-го

Брюсселе. Госдолг стран еврозоны в конце IV квартала 2017 года составил 86,7% ВВП по сравнению 88,1% ВВП в конце III квартала. Таковы данные, опубликованные европейским статистическим агентство Eurostat во вторник, передает собкор Банки.ру

ЕС госдолг также сократился — с 82,4% ВВП до 81,6% ВВП. В конце IV квартала 2016 года госдолг еврозоны находился на уровне 89% ВВП, ЕС — 83,3%.

Самый высокий уровень госдолга по итогам IV квартала был зафиксирован в Греции (178,6% ВВП), Италии (131,8% ВВП) и Португалии (125,7% ВВП), а самый низкий — в Эстонии (9% ВВП), Люксембурге (23% ВВП) и Болгарии (25,4% ВВП).

Долговые ценные бумаги составляли 80,5% от общего объема госдолга долга еврозоны и 81,4% от долга ЕС, кредиты — 16,5% и 14,5% соответственно, валюта и депозиты — 3% в еврозоне и 4,1% в ЕС. Доля межправительственного кредитования (IGL) в ВВП в конце IV квартала 2017 года составила 2,1% в еврозоне и 1,5% в ЕС.