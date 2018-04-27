Ещё
Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России за первый квартал до 1,3-1,5%. Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Также стало известно, что Центробанк сохранил прогноз роста ВВП на конец 2018 года в интервале 1,5-2%.
"Темп прироста ВВП оценивается в 1,3-1,5% в первом квартале, а по итогам 2018 года прогнозируется в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики", — заявили в ЦБ.
Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.
Регулятор отметил, что годовая инфляция остается на низком уровне.
Помимо этого, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране в апреле в интервале 2,3-2,5%.
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом" Россия может снять ограничения на поставки турецких томатов с мая ЦБ лишил лицензий два банка
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мы должны «дожать» Россию264
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве108
Джигарханян захотел умереть дома18
Поставим Макаревича на место897
Кореи помирились323
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение