Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России

Банк России понизил оценку темпа роста ВВП России за первый квартал до 1,3-1,5%. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Также стало известно, что Центробанк сохранил прогноз роста ВВП на конец 2018 года в интервале 1,5-2%.

"Темп прироста ВВП оценивается в 1,3-1,5% в первом квартале, а по итогам 2018 года прогнозируется в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному темпу роста экономики", — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что Банк России сохранил ключевую ставку на 7,25% годовых.

Регулятор отметил, что годовая инфляция остается на низком уровне.

Помимо этого, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране в апреле в интервале 2,3-2,5%.