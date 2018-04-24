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Рубль может стать мировой валютой
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Рубль может стать мировой валютой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Американский доллар удобен до определенного момента. В связи с финансовыми проблемами США, ростом их государственного долга и безудержной эмиссией национальной валюты мы уже сейчас можем наблюдать, как происходит сдвиг в сторону использования евро и юаня. И этот процесс будет продолжаться.
Роль американского доллара не только в международной, но и во внутренней торговле третьих стран естественным путем снижается. Так что смысла в отказе от него, быть может, особо и нет, но рассмотреть такую возможность нам никто не запрещает. Не прямо сейчас, конечно, и если соблюсти ряд важных условий, отказ от доллара возможен. Если идти в этом направлении, необходимо также запрещать и другие виды иностранной валюты у нас в стране. Какой смысл, например, оставлять тогда швейцарский франк? По мнению противников доллара, его распространение на территории России пагубно влияет на популяризацию рубля, и это мешает ему стать полноценной мировой валютой. Но дело не только в долларе.
Нам необходимо развитие собственного производства. Возьмем как пример Китай. У Поднебесной существует уже масса двусторонних соглашений с развитыми странами, которые позволяют использовать во взаимных расчетах китайскую валюту юань. Такие соглашения заключили даже Англия и Австралия. Американский доллар завоевал свои позиции в мире не потому, что был назначен мировой резервной валютой, а благодаря тому, что Соединенные Штаты в то время производили половину мировой продукции, за доллар можно было купить все что угодно. Если у нас в стране не будут выпускать все виды товаров, то к рублю по-прежнему будут относиться как к сырьевой валюте. В этом, в принципе, ничего обидного нет. Сырьевыми являются и норвежская крона, и канадский доллар. Но рубль мог бы стать валютой, которой будут рассчитываться в других странах. Для этого российская продукция должна занять солидную долю мирового рынка, присутствовать везде. Рубль ждет долгий путь, поскольку та ситуация, которая сложилась с его курсом в последние годы, когда колебания происходят в разы, не способствует тому, чтобы он рассматривался на международном уровне как удобный и надежный платежный механизм. Нужна монополия на внешнюю торговлю.
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