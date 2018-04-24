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Названы сроки повышения пенсионного возраста
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Названы сроки повышения пенсионного возраста 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Пенсионный возраст будет постепенно повышен к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин, сообщается в Стратегии развития России на период с 2018 по 2024 годы, опубликованном Центром стратегических разработок (ЦСР).
Стратегия была разработана при участии государственных структур.
Сейчас в России возраст выхода на пенсию у мужчин — 60 лет, у женщин — 55 лет.
Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин уверен, что возможное повышение пенсионного возраста не приведет к пустующим рабочим местам. Это связано с тем, что большинство россиян продолжат работать и после выхода на пенсию, уверен он.
В ходе выступления на форуме «Россия — страна возможностей» Орешкин отметил, что тема повышения пенсионного возраста широко обсуждается обществом, но никаких конкретных решений правительство пока не приняло. «Это вопрос, который сейчас обсуждается, есть разные предложения», — приводит слова Орешкина телеканал 360.
«Если человек активный и здоровый, он в большинстве случаев не будет покидать работу даже по достижении пенсионного возраста», — сказал Орешкин.
Внешэкономбанк спрогнозировал увеличение пенсионного возраста в России с 2020 года. По данным аналитиков, через два года начнется реализация реформы, которая будет постепенно увеличивать срок выхода на пенсию (на шесть месяцев ежегодно). Ранее похожие выводы были сделаны аналитиками РАНХиГС: они убеждены, что повышение пенсионного возраста является единственным способом сохранения выплат на достойном уровне.
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