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С чем связан активный рост российско-китайского товарооборота
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С чем связан активный рост российско-китайского товарооборота 

RT на русском 55 минут назад
Восьмой год подряд Китай занимает лидирующее место среди российских внешнеторговых партнёров. Согласно оценке Минэкономразвития, по итогам 2018 года товарооборот между двумя странами может превысить $100 млрд При этом стратегической задачей в министерстве называют диверсификацию экспорта в Китайскую Народную Республику за счёт наращивания продаж сельскохозяйственной продукции. На данный момент Россия сумела завоевать позицию крупнейшего поставщика углеводородного сырья в КНР, обогнав прежнего лидера — Саудовскую Аравию. Какие изменения могут ожидать российско-китайскую торговлю — в материале RT.
В первом квартале 2018 года объём торговли между Китаем и Россией составил $23,06 млрд, что на 28,2% превышает прошлогодний уровень. Такие данные содержатся в материалах Главного таможенного управления Китая. Министерство коммерции КНР не исключает, что по итогам года этот показатель может превысить $100 млрд С такой оценкой согласны и в российском Министерстве экономического развития.
«Китайско-российские отношения являются зрелыми и стабильными и не подвергнутся влиянию внешней среды», — цитирует агентство «Синьхуа» представителя Министерства коммерции КНР Гао Фэна. По его словам, в последние годы торгово-экономические отношения двух стран развивались ускоренными темпами: расширилось инвестиционное сотрудничество, также был достигнут прогресс в реализации ведущих стратегических проектов.
Китай уже восемь лет является крупнейшим торговым партнёром России. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2017 году объём китайско-российской торговли вырос на 20,8% — до $84,07 млрд, что составляет 14,7% от внешнеторгового оборота России.
Для сравнения: Германия является вторым важнейшим торговым партнёром России, однако доля этой страны в двустороннем товарообороте составляет 8,5%. Показатель для США до ввода санкций находился на уровне 4%.
В 2017 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав по этому показателю Саудовскую Аравию. Так, в прошлом году доля сырьевых товаров в поставках из России в Китай составила 67,7%. Эксперты утверждают, что ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» (по информации «Газпрома», он завершён уже на 75%) поднимет энергетическое сотрудничество двух стран на новый уровень.
При этом аналитики отмечают, что китайские инвесторы охотно вкладывают деньги в российские энергетические проекты. Фонд «Шёлковый путь», созданный для финансирования проектов, попадающих в зону интересов государственной программы КНР «Один пояс — один путь», приобрёл 9,9% акций «Ямал СПГ» и 10%-ную долю компании «СИБУР».
Впрочем, в Минэкономразвития также считают, что диверсификация российского экспорта в КНР — стратегическая задача. В планах министерства на 2018—2020 годы — увеличение экспорта в сферах сельского хозяйства, лесопереработки, транспортных услуг, туризма и электронной коммерции.
Как рассказали RT в Минэкономразвития, новой точкой роста в торговых отношениях с КНР может стать торговля сельскохозяйственной продукцией. Так, уже достигнут значительный прогресс в вопросе поставок растениеводческой продукции. В ноября 2017 года были подписаны протоколы о фитосанитарных требованиях к подсолнечнику, гречихе, льну и овсу, а также расширен перечень российских регионов, из которых разрешается экспорт пшеницы в Китай.
При этом Китай уже сейчас входит в тройку крупнейших покупателей российской сельхозпродукции. По данным Минсельхоза, в 2017 году продуктовый экспорт России в КНР составил 1,77 млрд рублей.
Эксперты не исключают, что после введения Китаем ответных 15—25%-ных пошлин на продовольственные товары из США, российские аграрии могли бы занять место американских на рынке КНР, например, в части поставок свинины. Но пока и в отношении России действует целый ряд ограничений.
«В торговых отношениях с Китаем, как, впрочем, и с другими странами, есть много запретительных барьеров. Россия не может поставлять в КНР огромный список товаров. Например, по свинине китайцы считают, что у нас есть чумка, по птице — куриный грипп. Конечно, межправительственная комиссия и Российский экспортный центр работают над решением этих вопросов. Пока мы поставляем в Китай в расфасованном виде в основном пиво, мёд и растительное масло», — пояснил RT первый заместитель генерального директора Китайско-русской торговой палаты Леонид Вахтин.
В Минэкономразвития также рассчитывают на успешное участие России в китайской международной ярмарке импортных товаров China International Import Expo, которая пройдёт с 5 по 10 ноября в Шанхае. Организаторы ожидают на площадке более тысячи компаний из 120 стран мира.
«Россия постарается показать национальные изюминки и продемонстрировать привлекательность страны как торгового партнёра, в том числе на уровне регионов. Мы считаем, что наше участие будет представительным и позволит раскрыть весь спектр текущих отношений с Китаем и наш экспортный потенциал», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Алексей Груздев.
Экспозицию российских предприятий организует Российский экспортный центр (РЭЦ), он же частично покроет затраты для компаний-производителей на участие в выставке.
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