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Производство вина в мире упало на 8,6% в 2017 году
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Производство вина в мире упало на 8,6% в 2017 году 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Объем мирового производства вина в 2017 году упал до самого низкого уровня за 60 лет из-за плохих погодных условий в Европейском союзе, что повлияло на сокращение производства в блоке, заявила международная организация по виноделию OIV.
В прошлом году производство вина составило 250 млн гектолитров, снизившись на 8,6% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные парижской международной Организации винограда и вина (OIV). Это самый низкий уровень с 1957 года, когда он упал до 173,8 млн гектолитров, сообщили в OIV. Гектолитр равен 100 литрам и является эквивалентом чуть более 133 стандартных бутылок вина по 750 г. В прошлом году все ведущие производители вина в ЕС пострадали от суровой погоды, что привело к общему сокращению производства в блоке на 14,6% — до 141 млн гектолитров. Согласно информации OIV, исключая сок и молодое вино, производство итальянского вина снизилось на 17% — до 42,5 млн гектолитров, французского — на 19% — до 36,7 млн, а на испанском рынке сокращение составило 32%. Французское правительство заявило в прошлом году, что производство достигло рекордного минимума из-за ряда плохих погодных условий, включая весенние заморозки, засуху и бури, которые затронули большинство основных винодельческих регионов, включая Бордо и Шампань. Напротив, производство оставалось почти стабильным в Соединенных Штатах, четвертом по величине в мире производителе, а также в Китае, который стал седьмым по величине в мире производителем вина после Австралии и Аргентины. Тенденции были неоднозначными в Латинской Америке, в Аргентине рост составил 25% после очень слабого производства в 2016 году, в Чили рост производства составил 6%. Мировое потребление вина в 2017 году превысило 243 млн гектолитров, что на 1,8% больше, чем годом ранее. Соединенные Штаты подтвердили свою позицию крупнейшего мирового потребителя вина с 32,6 млн гектолитров, после идет Франция — 27 млн гектолитров.
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