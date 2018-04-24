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Инфляционные ожидания в Британии не изменились
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Инфляционные ожидания в Британии не изменились 

Вести.Ru 39 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 апреля — «Вести. Экономика». Инфляционные ожидания среди жителей Британии на год вперед остались неизменными на уровне 2,4% в апреле, согласно опросу, опубликованному финансовой компанией Citi и опросником YouGov.
Ожидания в отношении годовой инфляции от 5 до 10 лет в апреле выросли до 3,1% против 3%, прервав недавнюю серию небольших сокращений, сказали в Citi. "Поскольку краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания близки к их средним показателям, мы считаем, что не требуется ни срочного ужесточения политики, ни отмены цикла зарождающегося повышения ставок", — говорится в сообщении Citi. Банк Англии должен объявить о своем следующем решении по процентной ставке 10 мая. На прошлой неделе губернатор Банка Англии Марк Карни породил сомнения по поводу того, что регулятор повысит ставки в мае. Как писали «Вести. Экономика», рост инфляции в Британии в марте замедлился сильнее, чем ожидалось, ослабляя давление на потребителей после резкого роста цен и слабого роста заработной платы. Тем не менее рост цен оставался значительно выше годового целевого показателя Банка Англии в 2%, что добавляет ожиданий, что центральный банк Великобритании поднимет процентные ставки в следующем месяце. Потребительские цены в марте выросли на 2,5%, сообщили в Национальном статистическом управлении (ONS), замедлившись после роста на 2,7% в феврале. Замедление было обусловлено ценами на одежду и ценами на табак и алкоголь, которые в марте выросли гораздо медленнее, чем годом ранее. Налоговые изменения, которые подталкивали цены на табак и алкоголь год назад, не имели место в этом году.
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