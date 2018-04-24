Триллионы Путина: как нас будут «доить» ради президентских указов

Эксперты подсчитали, откуда государство может взять деньги на развитие социалки

В ближайшие шесть лет власти намерены изыскать до 10 трлн рублей на образование, здравоохранение плюс развитие инфраструктуры — об этом говорится в указах, которые президент Путин cобирается подписать после инаугурации. Информацию Bloomberg подтвердил Дмитрий Песков — правда, сказал, что сумма будет меньше. Казалось бы, нужно радоваться. Но вполне вероятно, что средства на реализацию важных социальных программ возьмут из карманов самих россиян. Какими еще налогами нас могут обложить?

Цифра в 10 трлн рублей, появившаяся со ссылкой на анонимные источники Bloomberg, не на шутку взбудоражила общественность, поскольку такой объем влияний в соцсферу кажется недосягаемым. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу же заявил, что сумма расходов другая, правда, не уточнил — какая именно. В любом случае, эти триллионы надо откуда-то брать.

Одна из мер, о которых обмолвились власти — введение нового 4 — процентного налога с продаж. Как пояснила «КВ» замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова , налог с продаж — это косвенный налог, который уплачивает потребитель с каждой единицы проданного товара.

У него есть альтернатива — «торговый сбор», то есть фактически — прибавка к НДС, именно такой вариант и обсуждается в правительстве. «Для потребителя „торговый сбор“ влечет за собой увеличение цены проданного товара на определенный процент. Едва ли правительство решится ввести торговый сбор на уровне в 4%, ранее речь шла о 2-3%. Эти проценты прибавятся к конечной стоимости товара», — добавила эксперт. По оценке аналитиков, эта мера может дать бюджету от 400 млрд до 1 трлн дополнительных рублей в зависимости от категорий товаров, которых она коснется.

Второе возможное изменение, которое не несет ничего хорошего потребителям — отмена льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС). По льготной ставке в 10% сейчас облагаются лекарства, медицинские товары, книги, учебники, товары для детей. Как ранее стало известно, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров. По предварительным оценкам, ликвидация льготной ставки этого налога принесет бюджету 550–600 млрд рублей.

Что касается последствий, то отмена льготы НДС ударит по производителям продукции из льготных категорий и, соответственно, обернется ростом цен. «Введение торгового сбора на уровне 2% с одновременной ликвидацией льготной ставки по НДС могло бы дать бюджету дополнительный доход на уровне 0,6% ВВП, а если торговый сбор будет равен 4% — то дополнительный доход составит 0,7% ВВП. Но тогда начнет расти и инфляция потребительских цен, то есть цель в 4% в год не удастся выполнить, нужно будет пересмотреть цель до 5-6% в год», — подсчитали экономический эффект от двух возможных мер в «Альпари». Отметим, объем ВВП, по прогнозу Минэкономразвития , в ближайшие два года должен превысить 100 трлн рублей.

Еще одна озвученная идея властей касается непосредственно доходов населения. В правительстве обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 15%.

«Повышение НДФЛ для всех граждан с введением необлагаемого дохода для тех, у кого минимальная зарплата находится на уровне прожиточного минимума, принесет бюджету 600 млрд рублей в год, — анализирует Наталья Мильчакова, — Но есть другой вариант — повышение НДФЛ только для тех физлиц, кто зарабатывает не менее 5-7 млн рублей в год.

В этом случае государство могло бы получить около 400-500 млрд рублей дополнительного дохода, но тогда возникнет проблема со снижением собираемости налогов. Впрочем, собираемость налогов просядет практически при любых налоговых изменениях, поскольку теневой сектор, который и так составляет 300 млрд рублей, только увеличится: в тень уйдут даже самые добросовестные налогоплательщики, кроме бюджетников».

Кроме того, Минфин на днях объявил о намерении увеличить объем заимствований на рынке внутреннего долга на 200 млрд рублей, доведя объем до 1 трлн. Это решение стало неожиданным для рынка, поскольку ранее министерство планировало наоборот уменьшить заимствования. По словам Мильчаковой, этот дополнительный источник доходов вполне эффективен — госдолг у России составляет всего 38% ВВП, а заимствовать без ущерба для экономики можно, как утверждает экономическая теория, до 50% ВВП.

Комплекс бюджетных изменений содержится в шестилетней программе экономического развития, подготовленной Центром стратегических разработок Алексея Кудрина . Эксперты не исключают, что стратегия ЦСР ляжет в основу анонсированных указов Путина.

По подсчетам центра, сегодня на образование, здравоохранение и инфраструктуру Россия тратит 11% ВВП в год, тогда как в странах Европы уровень расходов составляет 13,5-14%. Недофинансирования можно избежать, обеспечив более эффективное расходование средств и сокращение непроизводительных расходов, в частности, на оборону и госуправление.

Кроме того, Алексей Кудрин не раз заявлял о необходимости повышения пенсионного возраста в России, которое решит ряд экономических проблем. По подсчетам независимых экспертов, в этом случае сократятся расходы бюджета — на 0,1-0,2% ВВП, а высвободившиеся средства можно будет перераспределить на другие нужды. Когда-нибудь государство к этому придет, в этом остается все меньше сомнений. Однако пока оно, судя по всему, попытается обойтись менее непопулярными, хотя и болезненными для бизнеса и потребителей, мерами.