Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы

Участники заседания рассмотрели поправки в региональный закон «О транспортном налоге».

Владимир Субботин сообщил, что в энергетической стратегии России на период до 2030 г. одним из перспективных направлений является увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.

Согласно областной госпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» на 2014–2020 гг., в частности, планируется приобретение пассажирских автотранспортных средств и техники для ЖКХ, использующих в качестве топлива природный газ. При этом существующая в регионе сеть газозаправочных станций загружена менее чем на 7%.

В ходе обсуждения предложено сократить на 50% транспортный налог для организаций в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности, использующим в качестве моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.