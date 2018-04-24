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Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы
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Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы 

Волга Ньюс 1 час назад
Участники заседания рассмотрели поправки в региональный закон «О транспортном налоге».
Владимир Субботин сообщил, что в энергетической стратегии России на период до 2030 г. одним из перспективных направлений является увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.
Согласно областной госпрограмме «Развитие рынка газомоторного топлива» на 2014–2020 гг., в частности, планируется приобретение пассажирских автотранспортных средств и техники для ЖКХ, использующих в качестве топлива природный газ. При этом существующая в регионе сеть газозаправочных станций загружена менее чем на 7%.
В ходе обсуждения предложено сократить на 50% транспортный налог для организаций в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности, использующим в качестве моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.
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